Прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Уряд оголосив конкурс на посаду голови Агентства з розшуку та управління активами. Відбір кандидатів має бути відкритим і прозорим. До участі запрошують людей з управлінським досвідом і бездоганною репутацією.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький у понеділок, 26 жовтня, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Що відомо про конкурс на посаду голови АРМА

Мовиться про керівника Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Сергій Корецький наголосив, що майбутній очільник агентства повинен мати довіру суспільства та партнерів.

"Агентству потрібен керівник, якому довіряють і суспільство, і партнери", — наголосив глава уряду.

Читайте також:

Прем’єр-міністр запросив до участі в конкурсі всіх, хто має управлінський досвід, бездоганну репутацію та бажання бути корисним своїй країні. Він також підкреслив важливість ефективного управління арештованими активами під час війни.

"Під час війни кожен арештований актив має працювати в інтересах держави", — підкреслив Корецький.

Скриншот повідомлення Корецького/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Кабмін призначив Юлію Свириденко представницею України в Американсько-Українському інвестиційному фонді відбудови. Вона замінить Єгора Перелигіна, якого уряд відкликав, а відповідне рішення ухвалили 23 жовтня 2026 року. Фонд України та США створили для залучення інвестицій у відбудову країни й підтримки проєктів відновлення економіки.

Новини.LIVE писали, що Кабмін створив Координаційний центр з організації бронювання військовозобов’язаних і доручив переглянути критерії критичності підприємств. Центр координуватиме зміни, розглядатиме звернення та погоджуватиме збільшення обсягів бронювання понад 50%. Для підприємств паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексів уряд установив граничний рівень бронювання до 95% працівників.