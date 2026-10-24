Премʼєр-міністерка України (2025-2026) Юлія Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Кабінет Міністрів України оновив склад уповноважених осіб, які представляють державу в Американсько-Українському інвестиційному фонді відбудови. До фонду делегували Юлію Свириденко, проректорку з розвитку бізнес-освіти "Київської школи економіки". Вона обійме цю роль замість Єгора Перелигіна, якого уряд відкликав. Рішення ухвалили 23 жовтня 2026 року.

Про це стало відомо з розпорядження, опублікованого на сайті Кабміну, передає Новини.LIVE.

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Розпорядження щодо призначення Юлії Свириденко. Скриншот: kmu.gov.ua

Що відомо про рішення Кабміну

Відповідне розпорядження № 1116-р передбачає зміни до документа від 1 вересня 2025 року № 923, яким визначили уповноважених осіб від України в інвестиційному фонді.

Фонд створили Україна та США для залучення інвестицій у відбудову країни. Його робота передбачає підтримку інвестиційних проєктів, які сприятимуть відновленню української економіки.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в центральних органах виконавчої влади планують скоротити понад 4 тисячі вакантних посад. Також уряд має намір зменшити кількість заступників міністрів і керівників інших центральних органів. Крім того, триває перевірка функцій державного апарату та підготовка змін у системі навчання держслужбовців.

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Також Новини.LIVE писали про те, що 23 жовтня Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до системи бронювання працівників. Уряд переглянув підходи до визначення критично важливих підприємств, доручив оновити галузеві та регіональні критерії критичності й змінив граничні обсяги бронювання для окремих категорій підприємств. Для розгляду обґрунтованих звернень щодо бронювання також передбачили залучення Координаційного центру.