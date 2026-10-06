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Головна Новини дня Корецький анонсував масштабне скорочення посад у держорганах

Корецький анонсував масштабне скорочення посад у держорганах

Ua ru
6 жовтня 2026 17:41
Скорочення посад у держорганах: Корецький назвав кількість
Прем’єр-міністр України Сергій Корецький. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

У центральних органах виконавчої влади планують скоротити понад 4 тисячі вакантних посад. Також мають зменшити кількість заступників міністрів та заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади. Крім того, уряд проводить функціональну діагностику держапарату та готує зміни у системі навчання.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького у вівторок, 6 жовтня.

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Корецький про скорочення посад у державних органах

Сергій Корецький повідомив, що скорочення вакантних посад відбуватиметься в межах оптимізації та підвищення ефективності державного апарату. За його словами, на першому етапі у центральних органах виконавчої влади планують скоротити понад 4 тисячі вакантних посад.

"У межах оптимізації та підвищення ефективності державного апарату в центральних органах виконавчої влади планується на першому етапі скорочення понад 4 тисяч вакантних посад.

Найважливіше — проводимо функціональну діагностику держапарату. Перевіримо, які функції мають органи й чи відповідають вони реаліям та пріоритетам держави, а вже потім визначаємо структуру та фінальну чисельність", — повідомив очільник уряду.

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Корецький також додав, що кількість заступників міністрів буде прив’язана до обсягу завдань і скорочена приблизно на 20%. Кількість заступників керівників інших ЦОВВ планують скоротити майже на 18%.

Окремо уряд працює над удосконаленням системи навчання. Вона має бути прив’язана до завдань конкретної посади. Для молоді планують запустити інформування та стажування, також передбачена окрема програма для ветеранів.

Крім того, відновила роботу Рада з питань державного управління за участі урядовців, парламентарів та експертів. На засіданні був представлений детальний план і визначено відповідальних за кожен напрям.

Корецький окремо визначив мету запланованих змін:

"Мета всіх цих змін — професійний державний апарат, здатний швидко та ефективно виконувати поставлені завдання".

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Скриншот повідомлення Корецького/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Україна ризикує недоотримати 29,5 млрд доларів від міжнародних партнерів через невиконання взятих на себе зобов’язань. Уряд має до 15 жовтня виконати необхідні рішення, а Верховна Рада — ухвалити відповідні закони. Корецький наголосив, що часу на це залишається мало через процедури партнерів щодо погодження та виділення коштів.

Новини.LIVE також писали, що прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що через складну ситуацію з державними фінансами Україна переглядає пріоритети видатків. У першочерговому порядку фінансуватимуть оборону, пенсії та соціальні виплати, а також зарплати працівникам бюджетної сфери. Нові будівництва, реконструкції, капремонти та благоустрій, зокрема парки, фонтани й оновлення бруківки, тимчасово відкладають.

Кабінет міністрів звільнення уряд державні органи Сергій Корецький
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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