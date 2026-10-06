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Главная Новости дня Корецький анонсировал масштабное сокращение должностей в госорганах

Корецький анонсировал масштабное сокращение должностей в госорганах

Ua ru
6 октября 2026 17:41
Сокращение должностей в госорганах: Корецкий назвал цифры
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

В центральных органах исполнительной власти планируется сократить более 4 тысяч вакантных должностей. Также предполагается уменьшить количество заместителей министров и заместителей руководителей других центральных органов исполнительной власти. Кроме того, правительство проводит функциональную диагностику госаппарата и готовит изменения в системе образования.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Сергея Корецкого во вторник, 6 октября.

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Корецкий о сокращении должностей в государственных органах

Сергей Корецкий сообщил, что сокращение вакантных должностей будет происходить в рамках оптимизации и повышения эффективности государственного аппарата. По его словам, на первом этапе в центральных органах исполнительной власти планируется сократить более 4 тысяч вакантных должностей.

"В рамках оптимизации и повышения эффективности государственного аппарата в центральных органах исполнительной власти на первом этапе планируется сократить более 4 тысяч вакантных должностей.

Самое важное — мы проводим функциональную диагностику госаппарата. Проверим, какие функции выполняют органы и соответствуют ли они реалиям и приоритетам государства, а уже потом определим структуру и окончательную численность", — сообщил глава правительства.

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Корецкий также добавил, что количество заместителей министров будет привязано к объему задач и сокращено примерно на 20%. Количество заместителей руководителей других центральных органов исполнительной власти планируется сократить почти на 18%.

Отдельно правительство работает над совершенствованием системы обучения. Она должна быть привязана к задачам конкретной должности. Для молодежи планируется запустить информационные программы и стажировки, также предусмотрена отдельная программа для ветеранов.

Кроме того, возобновила работу Совет по вопросам государственного управления с участием правительственных чиновников, парламентариев и экспертов. На заседании был представлен подробный план и определены ответственные за каждое направление.

Корецкий отдельно определил цель запланированных изменений:

"Цель всех этих изменений — профессиональный государственный аппарат, способный быстро и эффективно выполнять поставленные задачи".

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Скриншот сообщения Корецкого/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что Украина рискует недополучить 29,5 млрд долларов от международных партнеров из-за невыполнения взятых на себя обязательств. Правительство должно до 15 октября принять необходимые решения, а Верховная Рада — принять соответствующие законы. Корецкий подчеркнул, что времени на это остается мало из-за процедур партнеров по согласованию и выделению средств.

Новини.LIVE также писали, что премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что из-за сложной ситуации с государственными финансами Украина пересматривает приоритеты расходов. В первую очередь будут финансироваться оборона, пенсии и социальные выплаты, а также зарплаты работникам бюджетной сферы. Новые строительные проекты, реконструкции, капитальные ремонты и благоустройство, в частности парки, фонтаны и обновление брусчатки, временно откладываются.

Кабинет министров увольнение правительство государственные органы Сергей Корецкий
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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