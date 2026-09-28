Кабмин ограничил расходы на благоустройство и строительство: заявление Корецкого

Срочная новость

Премьер-министр Сергей Корецкий в понедельник, 28 сентября, заявил, что ситуация с государственными финансами остается сложной. Украина продолжает принимать жесткие антикризисные меры, чтобы обеспечить самое необходимое. Речь идет о потребностях обороны и украинцев. Расходы, не являющиеся первоочередными, будут отложены.

Об этом Сергей Корецкий сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Реклама

Государственные расходы в Украине

Корецкий отметил, что часть запланированного международного финансирования еще не поступила. В частности, задержка обусловлена невыполнением Украиной отдельных взятых на себя обязательств перед партнерами.

В результате Кабмин принял решение, определяющее приоритетность государственных расходов. В список критически важных расходов вошли:

оборона;

пенсии и социальные выплаты;

зарплаты учителям, врачам и другим работникам бюджетной сферы.

Все остальные расходы, не имеющие статуса критически важных, временно откладываются. В частности, это касается запусков новых строительных проектов, реконструкций, капитальных ремонтов, а также объектов благоустройства — парков, скверов, фонтанов и обновления брусчатки.

Читайте также:

Корецкий заверил, что это обязательно будет сделано, но пока ресурсы необходимо направить на критически важные направления.

"Надо наконец перестать тратить средства не на приоритетные вещи. Призываем органы местного самоуправления также определить приоритеты в своих бюджетах и ограничить расходы, которые сейчас не являются первоочередными", — отметил Корецкий.

По его словам, правительство совместно с парламентом делает все необходимое для выполнения взятых обязательств и получения запланированного международного финансирования. Премьер добавил, что важна ответственная работа депутатов всех фракций и групп.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Корецкого, ежегодные расходы Украины, связанные с войной, составляют около 155 миллиардов долларов. Он также рассказал о причинах возникновения дефицита в оборонном бюджете в размере 27 миллиардов долларов.

В то же время выплаты украинским военнослужащим и предусмотренное денежное обеспечение для их семей будут осуществляться в полном объеме и без задержек. Правительству удалось привлечь около 7 миллиардов долларов из внутренних ресурсов.