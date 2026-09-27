Война стоит Украине 155 млрд долларов в год: Корецкий объяснил расходы

Сергей Корецкий. Фото: кадр из видео

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что война обходится Украине примерно в 155 миллиардов долларов в год. Кроме того, он объяснил дефицит в размере 27 миллиардов долларов в оборонном бюджете.

Об этом Сергей Корецкий рассказал в интервью ТСН, передает Новини.LIVE.

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Расходы на войну в Украине

Корецкий напомнил, что в феврале проходило заседание в формате "Рамштайн". По его словам, встреча описывает и задает "рамки" в отношении ожиданий от войны и финансовых потребностей на год.

"В феврале 2016 года состоялся «Рамштайн». И Украина заявила там цифры потребностей для ведения войны — 155 миллиардов долларов", — отметил премьер.

В указанную сумму включены как средства, заложенные в государственном бюджете, так и военная поддержка от международных партнеров, которую они предоставляют не в денежной форме, а непосредственно в виде вооружения и военной техники. В частности, речь идет о ракетах для Patriot, пусковых системах, самолетах.

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"Во-вторых, когда мы формировали пакет документов, который называется «Финансовая стратегия", для того, чтобы получить кредит Ukraine Support Loan от европейских партнеров в размере 90 миллиардов евро, разбитых на две части на два года — 26-27. В этой стратегии мы повторили, что война, по нашим ожиданиям, обойдется в 155 миллиардов долларов. Так вот, 27 миллиардов долларов входят в эти 155 миллиардов", — пояснил Корецкий.

Как писали Новини.LIVE, народный депутат от "Слуги народа" Леся Забуранная заявила, что из предусмотренных в госбюджете-2027 52,6 млрд долларов общего дефицита и потребности во внешнем финансировании на данный момент подтверждено лишь 20 млрд долларов. Источники финансирования для остальных 32,6 млрд долларов пока не определены.

А 15 сентября Кабмин одобрил проект государственного бюджета страны на следующий год. В частности, на сектор безопасности и обороны предусмотрено 4,885 трлн грн.