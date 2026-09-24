Дефицит госбюджета-2027: 32,6 млрд долларов еще не имеют финансирования

Леся Забуранна. Фото: facebook.com/lesiazaburanna

Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам расходов госбюджета Леся Забуранная сообщила, что из заложенных 52,6 миллиарда долларов общего дефицита госбюджета-2027 и потребности во внешнем привлечении средств на данный момент подтверждено покрытие лишь на 20 миллиардов долларов. По её словам, ещё 32,6 млрд долларов не имеют подтверждённого финансирования.

Об этом Леся Забуранная эксклюзивно сообщила в эфире День.LIVE.

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Дефицит бюджета-2027

"Переговоры сегодня ведутся и президентом, и правительством, и парламент пытается, скажем, убедить партнеров помочь Украине на 27-й год. Поскольку в предложенном проекте бюджета предусмотрен дефицит в размере 52,6 миллиарда долларов. Из них лишь 20 миллиардов — это подтвержденные нам займы и другие виды международной помощи", — отметила народный депутат.

В частности, львиная доля — это завершение двухлетней программы европейского кредитования.

По словам Забуранной, что касается 32,6 миллиарда долларов, то на данный момент подтверждений относительно покрытия этого дефицита нет.

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По словам Забуранной, МВФ уже подтвердил соответствие бюджета Украины на 2027 год согласованным требованиям. Это позволяет Киеву в дальнейшем вести переговоры с другими международными финансовыми организациями и Европейским Союзом.

"На самом деле, если мы посмотрим на структуру, то нужно помнить, что Международный валютный фонд не предоставляет в абсолютном выражении крупные займы или гранты. Это скорее индикатор того, что если у страны есть программа сотрудничества с Международным валютным фондом, то ее бюджет, ее развитие соответствуют, скажем так, международному восприятию и общему видению", — рассказала Забуранная.

Таким образом, определенное одобрение есть, но средства Украина должна искать сама. Из-за разрушения инфраструктуры и обострения ситуации на фронте потребность страны в дополнительных бюджетных ресурсах растет.

Как писали Новини.LIVE, 15 сентября Кабмин одобрил проект госбюджета на 2027 год. Приоритетом остается сектор безопасности и обороны, на который направлено 4,885 трлн грн.

Ранее народный депутат Богдан Кицак сообщал, что в Украине могут вырасти финансовые обязательства граждан, в частности из-за налоговых платежей. Дефицит государственного бюджета уже составляет 1,7 трлн грн, поэтому властям необходимо найти источники для его покрытия.