Госбюджет на 2027 год утвердил Кабмин — на оборону будет выделено 4,9 трлн долларов

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Во вторник, 15 сентября, Кабинет министров Украины одобрил проект государственного бюджета страны на 2027 год. Этот проект бюджета является сбалансированным, обеспечивает предсказуемое финансирование приоритетов государства и предусматривает рекордное выделение средств на оборону.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Минфина Украины.

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Что известно о проекте госбюджета Украины на 2027 год

Главным приоритетом бюджета остается сектор безопасности и обороны — на него предусмотрено 4,885 трлн грн, или 43,8% ВВП. Это на 517,9 млрд грн больше, чем в плане на 2026 год с изменениями.

Другие основные цифры бюджета:

доходы — 5,648 трлн грн;

расходы — 7,272 трлн грн;

потребность в международной поддержке — 52,6 млрд долларов;

социальные выплаты — 540,3 млрд грн;

образование — 328,5 млрд грн;

поддержка экономики и бизнеса — 96 млрд грн;

политика в отношении ветеранов — 20,5 млрд грн;

поддержка ВПЛ — 83,2 млрд грн;

здравоохранение — 292,5 млрд гривен;

поддержка сельскохозяйственных производителей — 7,4 млрд гривен;

жилищная политика — 84,9 млрд гривен;

спорт и молодежь — 6,85 млрд гривен;

поддержка регионов и общин — 133,6 млрд гривен;

государственные инвестиционные проекты и программы — 116 млрд гривен;

восстановление Государственного дорожного фонда — 52,8 млрд гривен.

В Минфине отметили, что потребность в международной помощи в 2027 году составит 52,6 млрд долларов. Согласно заявлению, международное финансирование планируется привлекать от ЕС, стран G7, МВФ, Всемирного банка, Великобритании и других партнеров.

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Как сообщали Новини.LIVE, сутками ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что ситуация с государственными финансами Украины приближается к критической. По его словам, страна может лишиться значительной части из 29,5 млрд долларов международного финансирования, если Верховная Рада вовремя не примет необходимые законопроекты.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов поддержать на этой неделе семь законопроектов, чтобы привлечь средства от международных партнеров.