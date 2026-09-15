Украина может лишиться части из 29,5 млрд долларов помощи — Корецкий

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: Telegram/Сергей Корецкий

Ситуация с государственными финансами Украины приближается к критической. Страна рискует лишиться значительной части из 29,5 млрд долларов международного финансирования, если Верховная Рада не примет вовремя необходимые законопроекты. От этих средств зависит, в частности, финансирование Сил обороны.

Об этом премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил в своём Telegram-канале, передает Новини.LIVE.

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Сообщение Сергея Корецкого. Фото: скриншот из Telegram

Международное финансирование

Сергей Корецкий призвал народных депутатов ускорить принятие законопроектов, необходимых для получения международной финансовой помощи. После нескольких совещаний с парламентариями правительство должно направить депутатам и профильным комитетам график с конкретными сроками для каждого необходимого голосования.

Если установленные сроки не будут соблюдены, Украина рискует недополучить значительную часть из предусмотренных 29,5 млрд долларов. Эти деньги необходимы для сбалансирования государственного бюджета, финансирования социальных расходов и нужд Сил обороны.

О необходимости ускорить выполнение обязательств для получения международной помощи Сергей Корецкий говорил и 13 сентября в видео на YouTube-канале Кабинета Министров Украины. Тогда премьер подчеркивал необходимость синхронной работы правительства и Верховной Рады для обеспечения финансовой устойчивости государства.

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Правительство должно принять 42 решения

Своя часть обязательств лежит и на Кабинете Министров. В целом правительство должно принять 42 решения, необходимые для выполнения условий международного финансирования. Изначально завершить эту работу планировали до 1 ноября. Однако из-за сложности ситуации Кабмин ускоряет подготовку документов и теперь рассчитывает принять все необходимые решения до 15 октября.

Вопрос финансирования также обсуждался в ходе встречи с послами стран G7 и стран Европейского Союза при участии председателя Верховной Рады, министров, народных депутатов и руководителей парламентских комитетов. Основной темой стала координация работы правительства и парламента для выполнения условий, от которых зависит международная поддержка.

В то же время, по словам Сергея Корецкого, в Кабмине заявили о готовности совместно с депутатами прорабатывать необходимые законопроекты, в частности отдельные формулировки и нормы, чтобы ускорить их принятие.

Отметим, что еще в начале сентября Сергей Корецкий предупреждал, что из-за невыполненных решений и обязательств перед международными партнерами Украина может недополучить часть предусмотренного внешнего финансирования. Тогда премьер призвал Верховную Раду поддержать законопроекты, необходимые для финансирования обороны и обеспечения финансовой устойчивости государства.

Также Новини.LIVE писали, что Украине дополнительно не хватает около 27 млрд долларов на нужды Сил обороны. Сергей Корецкий заявлял, что правительство рассчитывает покрыть дефицит благодаря международной поддержке, ускорению уже согласованных программ, а также возможному использованию замороженных российских активов.

Европейский Союз также ищет возможности помочь Украине покрыть дефицит средств на оборону. Посол ЕС в Украине Катарина Матернова сообщила Новини.LIVE, что европейские партнеры прорабатывают решение о выделении 23,5 млрд евро, или около 27 млрд долларов, которых не хватает украинскому оборонному бюджету.