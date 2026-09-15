Україна може втратити частину з $29,5 млрд допомоги — Корецький

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Фото: Telegram/Сергій Корецький

Ситуація з державними фінансами України наближається до критичної. Країна ризикує втратити значну частину з 29,5 млрд доларів міжнародного фінансування, якщо Верховна Рада вчасно не ухвалить необхідні законопроєкти. Від цих коштів залежить, зокрема, фінансування Сил оборони.

Про це прем'єр-міністр України Сергій Корецький поінформував у своєму Telegram-каналі, передає Новини.LIVE.

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Допис Сергія Корецького. Фото: скриншот з Telegram

Міжнародне фінансування

Сергій Корецький закликав народних депутатів прискорити ухвалення законопроєктів, які необхідні для отримання міжнародної фінансової допомоги. Після кількох нарад із парламентарями уряд має направити депутатам та профільним комітетам графік із конкретними строками для кожного необхідного голосування.

Якщо визначених строків не дотримаються, Україна ризикує недоотримати значну частину з передбачених 29,5 млрд доларів. Ці гроші необхідні для збалансування державного бюджету, фінансування соціальних видатків та потреб Сил оборони.

Про необхідність прискорити виконання зобов'язань для отримання міжнародної допомоги Сергій Корецький говорив і 13 вересня у відео на YouTube-каналі Кабінету Міністрів України. Тоді прем'єр наголошував на необхідності синхронної роботи уряду та Верховної Ради для забезпечення фінансової стійкості держави.

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Уряд має ухвалити 42 рішення

Своя частина зобов'язань є і в Кабінету Міністрів. Загалом уряд має ухвалити 42 рішення, необхідні для виконання умов міжнародного фінансування. Спочатку завершити цю роботу планували до 1 листопада. Однак через складність ситуації Кабмін прискорює підготовку документів і тепер розраховує виконати всі необхідні рішення до 15 жовтня.

Питання фінансування також обговорили під час зустрічі з послами держав G7 та країн Європейського Союзу за участю голови Верховної Ради, міністрів, народних депутатів та керівників парламентських комітетів. Основною темою стала координація роботи уряду та парламенту для виконання умов, від яких залежить міжнародна підтримка.

Водночас, за словами Сергія Корецького, у Кабміні заявили про готовність разом із депутатами опрацьовувати необхідні законопроєкти, зокрема окремі формулювання та норми, щоб прискорити їхнє ухвалення.

Зазначимо, що ще на початку вересня Сергій Корецький попереджав, що через невиконані рішення та зобов'язання перед міжнародними партнерами Україна може недоотримати частину передбаченого зовнішнього фінансування. Тоді прем'єр закликав Верховну Раду підтримати законопроєкти, необхідні для фінансування оборони та забезпечення фінансової стійкості держави.

Також Новини.LIVE писали, що Україні додатково не вистачає близько 27 млрд доларів на потреби Сил оборони. Сергій Корецький заявляв, що уряд розраховує покрити дефіцит завдяки міжнародній підтримці, прискоренню вже погоджених програм, а також можливому використанню заморожених російських активів.

Європейський Союз також шукає можливості допомогти Україні закрити нестачу коштів на оборону. Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова повідомляла Новини.LIVE, що європейські партнери опрацьовують рішення щодо 23,5 млрд євро, або близько 27 млрд доларів, яких бракує українському оборонному бюджету.