Корецький заявив, що Україні не вистачає 27 млрд доларів на оборону

Прем’єр-міністр Сергій Корецький. Фото: Сергій Корецький/Telegram

Україні додатково не вистачає близько 27 млрд доларів для фінансування потреб усіх складових сил оборони. Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд розраховує закрити цей дефіцит за рахунок міжнародної фінансової підтримки, прискорення вже погоджених програм та інших джерел. Серед можливих варіантів також розглядається використання заморожених російських активів.

Про це Корецький заявив під час щорічної зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Уряд розраховує залучити додаткову міжнародну допомогу

"Це нова потреба — 27 мільярдів доларів на всі сили оборони: Сили спеціальних операцій, Службу безпеки України, прикордонників, Національну гвардію, Міністерство оборони", — сказав Корецький.

За його словами, одним із ключових джерел мають стати міжнародні партнери. Йдеться, зокрема, про прискорення програми Ukraine Support Loan та подальше залучення коштів від європейських партнерів.

Окремо уряд розраховує на рішення щодо заморожених російських активів. Корецький зазначив, що ці кошти можуть стати одним із механізмів фінансування України, якщо партнери ухвалять відповідні рішення.

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Ще одним джерелом можуть бути додаткові кредити, зокрема поза межами Європейського Союзу.

"Все це разом має дати можливість закрити, якщо не повністю 27, то хоча б левову частку цих витрат", — заявив Корецький.

Корецький також наголосив на необхідності виконання Україною умов для отримання вже передбаченої міжнародної допомоги. За його словами, Верховна Рада має ухвалити низку законопроєктів, необхідних для подальшого фінансування країни.

Як писали Новини.LIVE, Корецький назвав три основні причини нестачі коштів на фінансування оборони. За його словами, використання заморожених російських активів та залучення додаткових кредитів має дозволити покрити щонайменше значну частину нових витрат на оборону.

Також нещодавно міжнародні партнери підтвердили виділення близько 10,5 млн доларів на тимчасове зберігання цьогорічного врожаю малих і середніх агровиробників. Кошти мають допомогти прифронтовим аграріям зберегти зерно та іншу сільськогосподарську продукцію в умовах війни. Програма покликана підтримати виробників, які через близькість до бойових дій мають додаткові труднощі зі зберіганням і реалізацією врожаю.