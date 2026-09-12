Корецкий заявил, что Украине не хватает 27 млрд долларов на оборону

Премьер-министр Сергей Корецкий. Фото: Сергей Корецкий/Telegram

Украине дополнительно не хватает около 27 млрд долларов для финансирования потребностей всех составляющих сил обороны. Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что правительство рассчитывает покрыть этот дефицит за счет международной финансовой поддержки, ускорения реализации уже согласованных программ и других источников. Среди возможных вариантов также рассматривается использование замороженных российских активов.

Об этом Корецкий заявил во время ежегодной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Правительство рассчитывает привлечь дополнительную международную помощь

"Это новая потребность — 27 миллиардов долларов на все силы обороны: Силы специальных операций, Службу безопасности Украины, пограничников, Национальную гвардию, Министерство обороны", — сказал Корецкий.

По его словам, одним из ключевых источников должны стать международные партнеры. Речь идет, в частности, об ускорении программы Ukraine Support Loan и дальнейшем привлечении средств от европейских партнеров.

Отдельно правительство рассчитывает на решение по замороженным российским активам. Корецкий отметил, что эти средства могут стать одним из механизмов финансирования Украины, если партнеры примут соответствующие решения.

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Еще одним источником могут стать дополнительные кредиты, в частности за пределами Европейского Союза.

"Все это вместе должно дать возможность покрыть, если не полностью 27, то хотя бы львиную долю этих расходов", — заявил Корецкий.

Корецкий также подчеркнул необходимость выполнения Украиной условий для получения уже предусмотренной международной помощи. По его словам, Верховная Рада должна принять ряд законопроектов, необходимых для дальнейшего финансирования страны.

Как писали Новини.LIVE, Корецкий назвал три основные причины нехватки средств на финансирование обороны. По его словам, использование замороженных российских активов и привлечение дополнительных кредитов должно позволить покрыть, по крайней мере, значительную часть новых расходов на оборону.

Также недавно международные партнеры подтвердили выделение около 10,5 млн долларов на временное хранение урожая этого года у мелких и средних агропроизводителей. Средства должны помочь прифронтовым аграриям сохранить зерно и другую сельскохозяйственную продукцию в условиях войны. Программа призвана поддержать производителей, которые из-за близости к боевым действиям сталкиваются с дополнительными трудностями при хранении и реализации урожая.