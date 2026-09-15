Зеленский призвал Раду поддержать семь важных законопроектов

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил народных депутатов за положительные голосования в Верховной Раде и призвал поддержать семь законопроектов, запланированных к рассмотрению на этой неделе. Он заявил, что принятие этих документов необходимо для привлечения средств от международных партнеров и покрытия дефицита государственного бюджета, в частности для нужд обороны и устойчивости Украины.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем обращении, передает Новини.LIVE.

Реклама

Зеленский объяснил, зачем Украине нужны голосования Рады

Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении, что речь идет о вопросах государственной важности, касающихся всех граждан Украины. Президент призвал народных депутатов не ставить партийные, групповые или личные интересы выше потребностей государства.

Отмечается, что на этой неделе Верховная Рада должна рассмотреть семь законопроектов, большинство из которых вынесут на первое чтение. Президент подчеркнул, что каждый из этих документов необходим для финансирования дефицита государственного бюджета.

Зеленский признал, что отдельные решения могут быть сложными, неприятными или непопулярными. В то же время он подчеркнул, что сейчас без них невозможно в полной мере обеспечить потребности украинской обороны и поддерживать устойчивость государства.

Читайте также:

"Украина — это больше, чем любая партия, интерес или пиар-стратегия", — заявил президент.

Речь идет о миллиардах долларов, которые Украина может получить от партнеров при условии одобрительных голосований в парламенте. Именно эти решения могут помочь покрыть бюджетный дефицит.

"Дефицит нужно покрыть. Это миллиарды долларов, которые Украине могут принести именно положительные голосования. Я прошу всех в нашей стране быть одинаково результативными ради Украины", — написал украинский лидер.

Новини.LIVE сообщали, что глава Украины провел заседание Штаба Верховного Главнокомандующего. Участники заседания сосредоточились на контрактах с производителями систем защиты критической инфраструктуры и логистических объектов от возможных российских атак и т. д.

Новини.LIVE писали, что, как стало известно, Соединённые Штаты предложили Украине и России взаимно прекратить удары по критической инфраструктуре. Владимир Зеленский отметил, что такой шаг требует "конкретики".