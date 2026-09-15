Зеленський закликав Раду підтримати сім важливих законопроєктів

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента/Facebook

Президент України Володимир Зеленський подякував народним депутатам за позитивні голосування у Верховній Раді та закликав підтримати сім законопроєктів, запланованих до розгляду цього тижня. Він заявив, що хвалення цих документів необхідне для залучення коштів від міжнародних партнерів і покриття дефіциту державного бюджету, зокрема потреб оборони та стійкості України.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму зверненні, передає Новини.LIVE.

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Зеленський пояснив, навіщо Україні потрібні голосування Ради

Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні, що наразі йдеться про питання державного значення, які стосуються всіх громадян України. Президент закликав народних депутатів не ставити партійні, групові чи особисті інтереси вище за потреби держави.

Зазначено, що цього тижня Верховна Рада має розглянути сім законопроєктів, більшість із яких винесуть на перше читання. Президент підкреслив, що кожен із цих документів необхідний для фінансування дефіциту державного бюджету.

Зеленський визнав, що окремі рішення можуть бути складними, неприємними або непопулярними. Водночас він наголосив, що нині без них неможливо забезпечити повною мірою потреби української оборони та підтримувати стійкість держави.

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"Україна – це більше ніж будь-яка партія, чи інтерес, чи піарна стратегія", — заявив президент.

Йдеться про мільярди доларів, які Україна може отримати від партнерів за умови позитивних голосувань у парламенті. Саме ці рішення можуть допомогти закрити бюджетний дефіцит.

"Дефіцит треба закрити. Це мільярди доларів, які Україні можуть принести саме позитивні голосування. Я прошу усіх в нашій державі бути однаково результативними заради України", — написав український лідер.

Новини.LIVE писали, що глава України провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Учасники засідання зосередилися на контрактах із виробниками систем захисту критичної інфраструктури та логістичних об’єктів від можливих російських атак тощо.

Новини.LIVE інформували, стало відомо — Сполучені Штати запропонували Україні та Росії взаємно припинити удари по критичній інфраструктурі. Володимир Зеленський зазначив, що такий крок потребує "конкретики".