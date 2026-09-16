Держбюджет на 2027 рік схвалив Кабмін - на оборону піде 4,9 трлн доларів

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

У вівторок, 15 вересня, Кабінет міністрів України схвалив проєкт державного бюджету країни на 2027 рік. Цей проєкт бюджету є збалансованим, забезпечує передбачуване фінансування пріоритетів держави і включає рекордне виділення коштів на оборону.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Мінфіну України.

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Що відомо про проєкт держбюджету України на 2027

Головним пріоритетом бюджету залишається сектор безпеки й оборони — на нього передбачили 4,885 трлн грн, або 43,8% ВВП. Це на 517,9 млрд грн більше, ніж у плані на 2026 рік зі змінами.

Інші основні цифри бюджету:

доходи — 5,648 трлн грн;

видатки — 7,272 трлн грн;

потреба в міжнародній підтримці — 52,6 млрд доларів;

соціальні виплати — 540,3 млрд грн;

освіта — 328,5 млрд грн;

підтримка економіки та бізнесу — 96 млрд грн;

ветеранська політика — 20,5 млрд грн;

підтримка ВПО - 83,2 млрд грн;

охорона здоров'я — 292,5 млрд гривень;

підтримка сільгосптоваровиробників — 7,4 млрд гривень;

житлова політика — 84,9 млрд гривень;

спорт і молодь — 6,85 млрд гривень;

підтримка регіонів і громад — 133,6 млрд гривень;

публічні інвестиційні проєкти та програми — 116 млрд гривень;

відновлення Державного дорожнього фонду — 52,8 млрд гривень.

У Мінфіні зазначили, що потреба у міжнародній пітотмкці у 2027 році становитиме 52,6 млрд доларів. Згідно заяві, міжнародне фінансування планують залучати від ЄС, країн G7, МВФ, Світового банку, Великої Британії та інших партнерів.

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Як повідомляли Новини.LIVE, добою раніше прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що ситуація з державними фінансами України наближається до критичної. За його словами, країна може втратити значну частину з 29,5 млрд доларів міжнародного фінансування, якщо Верховна Рада вчасно не ухвалить необхідні законопроєкти.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський закликав нардепів підтримати на цьому тижні сім законопроєктів, щоб залучити кошти від міжнародних партнерів.