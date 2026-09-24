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Головна Новини дня Нардеп: Україні бракує 32,6 млрд доларів у бюджеті на 2027 рік

Нардеп: Україні бракує 32,6 млрд доларів у бюджеті на 2027 рік

Ua ru
24 вересня 2026 18:42
Ексклюзив
Дефіцит держбюджету-2027: 32,6 млрд доларів ще не мають фінансування
Леся Забуранна. Фото: facebook.com/lesiazaburanna

Нардепка від "Слуги народу", голова підкомітету з питань видатків держбюджету Леся Забуранна повідомила, що із закладених 52,6 мільярда доларів загального дефіциту в держбюджеті-2027 та потреби у зовнішньому залученні наразі підтверджено покриття лише для 20 мільярдів доларів. За її словами, ще 32,6 млрд доларів не мають підтвердженого фінансування.

Про це Леся Забуранна ексклюзивно повідомила в ефірі День.LIVE.

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Дефіцит бюджету-2027

"Перемовини сьогодні ведуться і президентом, і урядом, і парламент намагається, скажімо, переконати партнерів допомогти Україні на 27-ий рік. Оскільки у запропонованому проєкті бюджету передбачений дефіцит в розмірі 52,6 мільярда доларів. Із них лише 20 мільярдів — це підтверджені нам позики та інші види міжнародної допомоги", — зазначила нардепка.

Зокрема, левова частина — це завершення дворічної програми європейського кредитування.

За словами Забуранної, що стосується 32,6 мільярда доларів, то наразі підтверджень щодо покриття цього дефіциту немає.

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За словами Забуранної, МВФ уже підтвердив відповідність бюджету України на 2027 рік погодженим вимогам. Це дає Києву змогу надалі вести переговори з іншими міжнародними фінансовими організаціями та Європейським Союзом.

"Насправді, якщо ми подивимося на структуру, то потрібно пам'ятати, що Міжнародний валютний фонд не дає в абсолютній величині великі позики чи гранти. Це більше як індикатор того, якщо країна має програму співпраці з Міжнародним валютним фондом, що її бюджет, її розвиток відповідає, скажімо так, міжнародному сприйняттю і загальному баченню", — розповіла Забуранна.

Таким чином, певне схвалення є, але кошти Україна повинна шукати. Через руйнування інфраструктури та загострення ситуації на фронті потреба країни у додаткових бюджетних ресурсах зростає.

Як писали Новини.LIVE, 15 вересня Кабмін схвалив проєкт держбюджету на 2027 рік. Пріоритетом залишається сектор безпеки й оборони, на який спрямували 4,885 трлн грн.

Раніше народний депутат Богдан Кицак повідомляв, що в Україні можуть зрости фінансові зобовʼязання громадян, зокрема через податкові платежі. Дефіцит державного бюджету вже становить 1,7 трлн грн, тому владі необхідно знайти джерела для його покриття. 

держбюджет Україна бюджет дефіцит фінансування
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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