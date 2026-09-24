Дефіцит держбюджету-2027: 32,6 млрд доларів ще не мають фінансування

Леся Забуранна. Фото: facebook.com/lesiazaburanna

Нардепка від "Слуги народу", голова підкомітету з питань видатків держбюджету Леся Забуранна повідомила, що із закладених 52,6 мільярда доларів загального дефіциту в держбюджеті-2027 та потреби у зовнішньому залученні наразі підтверджено покриття лише для 20 мільярдів доларів. За її словами, ще 32,6 млрд доларів не мають підтвердженого фінансування.

Про це Леся Забуранна ексклюзивно повідомила в ефірі День.LIVE.

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Дефіцит бюджету-2027

"Перемовини сьогодні ведуться і президентом, і урядом, і парламент намагається, скажімо, переконати партнерів допомогти Україні на 27-ий рік. Оскільки у запропонованому проєкті бюджету передбачений дефіцит в розмірі 52,6 мільярда доларів. Із них лише 20 мільярдів — це підтверджені нам позики та інші види міжнародної допомоги", — зазначила нардепка.

Зокрема, левова частина — це завершення дворічної програми європейського кредитування.

За словами Забуранної, що стосується 32,6 мільярда доларів, то наразі підтверджень щодо покриття цього дефіциту немає.

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За словами Забуранної, МВФ уже підтвердив відповідність бюджету України на 2027 рік погодженим вимогам. Це дає Києву змогу надалі вести переговори з іншими міжнародними фінансовими організаціями та Європейським Союзом.

"Насправді, якщо ми подивимося на структуру, то потрібно пам'ятати, що Міжнародний валютний фонд не дає в абсолютній величині великі позики чи гранти. Це більше як індикатор того, якщо країна має програму співпраці з Міжнародним валютним фондом, що її бюджет, її розвиток відповідає, скажімо так, міжнародному сприйняттю і загальному баченню", — розповіла Забуранна.

Таким чином, певне схвалення є, але кошти Україна повинна шукати. Через руйнування інфраструктури та загострення ситуації на фронті потреба країни у додаткових бюджетних ресурсах зростає.

Як писали Новини.LIVE, 15 вересня Кабмін схвалив проєкт держбюджету на 2027 рік. Пріоритетом залишається сектор безпеки й оборони, на який спрямували 4,885 трлн грн.

Раніше народний депутат Богдан Кицак повідомляв, що в Україні можуть зрости фінансові зобовʼязання громадян, зокрема через податкові платежі. Дефіцит державного бюджету вже становить 1,7 трлн грн, тому владі необхідно знайти джерела для його покриття.