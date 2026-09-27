Війна коштує Україні 155 млрд доларів на рік: Корецький пояснив витрати

Корецький: Україна витрачає на війну 155 млрд доларів на рік
Премʼєр-міністр Сергій Корецький повідомив, що війна коштує Україні близько 155 мільярдів доларів на рік. Крім того, він пояснив дефіцит у розмірі 27 мільярдів доларів в оборонному бюджеті.
Про це Сергій Корецький розповів в інтервʼю ТСН, передає Новини.LIVE.
Витрати на війну в Україні
Корецький нагадав, що у лютому проходило засідання у форматі "Рамштайн". За його словами, зустріч описує та дає "рамку" по очікуваннях від війни та фінансових потребах на рік.
"В лютому 2016 року був "Рамштайн". І Україна задекларувала там цифри потреб для ведення війни — 155 мільярдів доларів", — зазначив премʼєр.
У зазначену суму включені як кошти, закладені в державному бюджеті, так і військова підтримка від міжнародних партнерів, яку вони надають не у грошовій формі, а безпосередньо озброєнням та військовою технікою. Зокрема, йдеться про ракети для Patriot, пускові системи, літаки.
"Друге, коли ми формували пакет документів, який називається "Фінансова стратегія", для того, щоб отримати Ukraine Support Loan кредит від європейських партнерів в розмірі 90 мільярдів євро, розбитих на дві частини на два роки — 26-27. В цій стратегії ми повторили, що війна за нашими очікуваннями коштує 155 мільярдів доларів. Так от, 27 мільярдів доларів входять в ці 155 мільярдів", — пояснив Корецький.
Як писали Новини.LIVE, народна депутатка від "Слуги народу" Леся Забуранна заявила, що з передбачених у держбюджеті-2027 52,6 млрд доларів загального дефіциту та потреби у зовнішньому фінансуванні наразі підтверджено лише 20 млрд доларів. Джерела фінансування для решти 32,6 млрд доларів поки не визначені.
А 15 вересня Кабмін схвалив проєкт державного бюджету країни на наступний рік. Зокрема, на сектор безпеки та оборони передбачили 4,885 трлн грн.