Війна коштує Україні 155 млрд доларів на рік: Корецький пояснив витрати

Сергій Корецький. Фото: кадр з відео

Премʼєр-міністр Сергій Корецький повідомив, що війна коштує Україні близько 155 мільярдів доларів на рік. Крім того, він пояснив дефіцит у розмірі 27 мільярдів доларів в оборонному бюджеті.

Про це Сергій Корецький розповів в інтервʼю ТСН, передає Новини.LIVE.

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Витрати на війну в Україні

Корецький нагадав, що у лютому проходило засідання у форматі "Рамштайн". За його словами, зустріч описує та дає "рамку" по очікуваннях від війни та фінансових потребах на рік.

"В лютому 2016 року був "Рамштайн". І Україна задекларувала там цифри потреб для ведення війни — 155 мільярдів доларів", — зазначив премʼєр.

У зазначену суму включені як кошти, закладені в державному бюджеті, так і військова підтримка від міжнародних партнерів, яку вони надають не у грошовій формі, а безпосередньо озброєнням та військовою технікою. Зокрема, йдеться про ракети для Patriot, пускові системи, літаки.

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"Друге, коли ми формували пакет документів, який називається "Фінансова стратегія", для того, щоб отримати Ukraine Support Loan кредит від європейських партнерів в розмірі 90 мільярдів євро, розбитих на дві частини на два роки — 26-27. В цій стратегії ми повторили, що війна за нашими очікуваннями коштує 155 мільярдів доларів. Так от, 27 мільярдів доларів входять в ці 155 мільярдів", — пояснив Корецький.

Як писали Новини.LIVE, народна депутатка від "Слуги народу" Леся Забуранна заявила, що з передбачених у держбюджеті-2027 52,6 млрд доларів загального дефіциту та потреби у зовнішньому фінансуванні наразі підтверджено лише 20 млрд доларів. Джерела фінансування для решти 32,6 млрд доларів поки не визначені.

А 15 вересня Кабмін схвалив проєкт державного бюджету країни на наступний рік. Зокрема, на сектор безпеки та оборони передбачили 4,885 трлн грн.