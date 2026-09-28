Уряд обмежив видатки на благоустрій та будівництво: заява Корецького

Сергій Корецький. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Премʼєр-міністр Сергій Корецький у понеділок, 28 вересня, заявив, що ситуація з державними фінансами залишається складною. Україна продовжує приймати жорсткі антикризові заходи, щоб забезпечити найважливіше. Йдеться про потреби оборони та українців. Видатки, які не є першочерговими, відкладатимуть.

Про це Сергій Корецький повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Державні витрати в Україні

Корецький зазначив, що частина запланованого міжнародного фінансування ще не надійшла. Зокрема, затримка зумовлена невиконанням Україною окремих взятих на себе зобов’язань перед партнерами.

Внаслідок цього, Кабміном ухвалено рішення, яке визначає пріоритетність державних видатків. До списку критично важливих видатків увійшли:

оборона;

пенсії та соціальні виплати;

зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери.

Усі інші видатки, які не мають статусу критично важливих, тимчасово відкладаються. Зокрема, це стосується запусків нових будівництв, реконструкцій, капітальних ремонтів, а також обʼєктів благоустрою — парків, скверів, фонтанів та оновлення бруківки.

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Корецький запевнив, що це обовʼязково буде робитися, але наразі ресурси потрібно спрямувати на критично важливі напрямки.

"Варто нарешті припинити витрачати кошти не на пріоритетні речі. Закликаємо органи місцевого самоврядування так само визначити пріоритети у своїх бюджетах і обмежити витрати, які зараз не є першочерговими", — зазначив Корецький.

За його словами, уряд спільно з парламентом робить усе необхідне для виконання взятих зобовʼязань та отримання запланованого міжнародного фінансування. Премʼєр додав, що важлива відповідальна робота від депутатів усіх фракцій і груп.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Корецького, щорічні витрати України, пов’язані з війною, становлять близько 155 мільярдів доларів. Він також розповів про причини виникнення дефіциту в оборонному бюджеті обсягом 27 мільярдів доларів.

Водночас виплати українським військовослужбовцям і передбачене грошове забезпечення для їхніх родин здійснюватимуться в повному обсязі та без затримок. Уряду вдалося залучити близько 7 мільярдів доларів із внутрішніх ресурсів.