Корецький запевнив у виплаті зарплат військовим без жодних збоїв

Сергій Корецький. Фото: Кабінет Міністрів України

Грошове забезпечення українських військовослужбовців та передбачені виплати їхнім сім'ям профінансують без збоїв. Для покриття відповідної частини оборонних потреб уряд знайшов близько 7 млрд доларів із внутрішніх джерел.

Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький в інтерв'ю ТСН, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Українські військові. Фото: Reuters

Корецький запевнив військових у виплатах

Глава уряду розповів, що фінансування грошового забезпечення захисників залишається одним із пріоритетів держави. Тому проблем із зарплатами військовослужбовців та соціальними виплатами, зокрема сім'ям загиблих, бути не повинно.

"Заробітні плати військових закриємо точно", — заявив Корецький.

Прем'єр запевнив, що відповідні платежі здійснюватимуться без збоїв. При цьому додаткова потреба оборонного бюджету значно більша: за даними Мінфіну, вона становить близько 27 млрд доларів, із яких приблизно 7 млрд необхідні для грошового забезпечення та соціальних виплат, а ще близько 20 млрд — для озброєння й пов'язаних потреб.

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Частину дефіциту Кабмін планує покрити за рахунок внутрішніх ресурсів. Йдеться про економію бюджетних коштів та перерозподіл видатків. Зокрема, уряд скорочує або відкладає фінансування менш пріоритетних в умовах війни напрямів.

Також Україна розраховує покрити додаткові потреби оборонного бюджету за підтримки міжнародних партнерів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що сержант батальйону "Свобода" НГУ Владислав Первухін запропонував підвищити мінімальне грошове забезпечення військових приблизно до 2000 доларів. За його словами, купівельна спроможність нинішніх виплат суттєво знизилася порівняно з 2022 роком, тоді як бойові доплати варто зберегти та поширити на більше коло військовослужбовців.

Також Новини.LIVE писав, що економіст Олег Устенко запропонував провести аудит бюджетних витрат для пошуку коштів на підвищення виплат військовим.