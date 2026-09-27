Корецкий заверил, что зарплаты военным будут выплачиваться без каких-либо задержек

Сергей Корецкий. Фото: Кабинет министров Украины

Денежное обеспечение украинских военнослужащих и предусмотренные выплаты их семьям профинансируют без сбоев. Для покрытия соответствующей части оборонных потребностей правительство нашло около 7 млрд долларов из внутренних источников.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в интервью ТСН, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Украинские военные. Фото: Reuters

Корецкий заверил военных в выплатах

Глава правительства рассказал, что финансирование денежного обеспечения защитников остается одним из приоритетов государства. Поэтому проблем с зарплатами военнослужащих и социальными выплатами, в частности семьям погибших, быть не должно.

"Заработные платы военных закроем точно", — заявил Корецкий.

Премьер заверил, что соответствующие платежи будут осуществляться без сбоев. При этом дополнительная потребность оборонного бюджета значительно больше: по данным Минфина, она составляет около 27 млрд долларов, из которых примерно 7 млрд необходимы для денежного обеспечения и социальных выплат, а еще около 20 млрд — для вооружения и связанных с ним потребностей.

Читайте также:

Часть дефицита Кабмин планирует покрыть за счет внутренних ресурсов. Речь идет об экономии бюджетных средств и перераспределении расходов. В частности, правительство сокращает или откладывает финансирование менее приоритетных в условиях войны направлений.

Также Украина рассчитывает покрыть дополнительные потребности оборонного бюджета при поддержке международных партнеров.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что сержант батальона "Свобода" НГУ Владислав Первухин предложил повысить минимальное денежное обеспечение военных примерно до 2000 долларов. По его словам, покупательная способность нынешних выплат существенно снизилась по сравнению с 2022 годом, тогда как боевые доплаты стоит сохранить и распространить на более широкий круг военнослужащих.

Также Новини.LIVE писал, что экономист Олег Устенко предложил провести аудит бюджетных расходов для поиска средств на повышение выплат военным.