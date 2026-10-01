Украина может недополучить 29,5 млрд долларов помощи: что известно

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: Корецкий/Facebook

Украина рискует недополучить 29,5 млрд долларов от международных партнеров. Речь идет о финансировании, которое может не поступить в государственный бюджет в случае невыполнения взятых на себя обязательств. Для получения средств необходимо выполнить постановления правительства и принять соответствующие законы.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в комментарии СМИ, сообщает Новини.LIVE.

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Украина может недополучить 29,5 млрд долларов

По словам премьера Сергея Корецкого, правительство работает в максимально ускоренном режиме, чтобы до 15 октября выполнить все свои обязательства, и гарантирует, что все необходимые решения будут выполнены.

Речь идет о постановлениях и различных правительственных решениях. Их выполнение позволит обеспечить определенную часть необходимого финансирования. Для получения остальных средств Верховная Рада должна принять необходимые законы.

Корецкий подчеркнул, что для получения всего объема финансирования необходимо выполнить все предусмотренные условия — принять как постановления и правительственные решения, так и законы. По его словам, это критически важно, и сделать это необходимо как можно быстрее.

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Отдельно он отметил, что у международных партнеров есть собственные процедуры согласования и выделения средств, которые требуют времени. В то же время у Украины этого времени остается мало. Поэтому правительство работает с Верховной Радой, чтобы 12 октября также сделать сессионным днем для голосования по законопроектам, необходимым для получения средств.

"Что касается 29,5 млрд долларов — это средства, которые мы рискуем недополучить в бюджет от международных партнеров, если не выполним взятые на себя обязательства...

У партнеров есть свои процедуры согласования и выделения средств, и они требуют времени. Для Украины этого времени сейчас очень мало. Мы сообщили депутатам конкретные сроки. По каждому необходимому решению есть дата, до которой закон должен быть проголосован и подписан, чтобы мы успели получить необходимые средства", — подчеркнул Корецкий.

Новини.LIVE сообщали, что Украина и Еврокомиссия согласовали формат и сроки покрытия финансовых и оборонных потребностей на 2026–2027 годы. Стороны определили необходимые шаги для обеспечения полного объема поддержки. В дальнейшем эту работу будут координировать и согласовывать ежемесячно.

Новини.LIVE также писали, что Украине не хватает 27 млрд долларов на оборонные нужды в 2026 году. Около 7 млрд долларов правительство планирует покрыть за счет экономии, оптимизации и перераспределения расходов. Остальные 20 млрд являются предметом переговоров с международными партнерами.