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Корецкий: Украине не хватает 27 млрд долларов на нужды обороны

Ua ru
30 сентября 2026 19:57
Корецкий назвал дефицит средств на нужды обороны в размере 27 млрд долларов
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: Корецкий/Facebook

На сегодняшний день Украине не хватает 27 млрд долларов на оборонные нужды в 2026 году. Из этой суммы около 7 млрд долларов правительство планирует покрыть за счет экономии, оптимизации и перераспределения расходов. Остальные 20 млрд долларов являются предметом переговоров с партнерами и необходимы для оплаты производства соответствующего вооружения.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в комментарии СМИ, сообщает Новини.LIVE в среду, 30 сентября.

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Сколько средств требуется на оборонные нужды

По словам премьера, общая стоимость войны в 2026 году составляет 155 млрд долларов. Эта цифра не нова: еще в феврале 2026 года на "Рамштайне" ее представило партнерам тогдашнее руководство Министерства обороны.

Вновь сумма в 155 млрд долларов была зафиксирована в документе "Финансовая стратегия", который правительство еще в марте 2026 года представило ЕС в рамках диалога о получении Ukraine Support Loan.

Сумма в 155 млрд долларов состоит из бюджетного финансирования и внебюджетной материально-технической помощи партнеров. Речь идет, в частности, о ракетах, технике и другом вооружении, которое партнеры передают не деньгами, а конкретными единицами.

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Среди примеров такой помощи — ракеты PAC-2 или PAC-3 для Patriot, пусковые установки, самолеты и т. д.

В то же время из 155 млрд долларов на сегодняшний день Украине не хватает 27 млрд долларов. Это дефицит оборонных потребностей на этот год.

Как планируют покрыть дефицит

Сергей Корецкий отметил, что около 7 млрд долларов из этой суммы правительство планирует покрыть за счет экономии, оптимизации и перераспределения расходов. Это означает жесткий режим экономии государственных финансов и отсрочку части непервоочередных расходов.

Эти средства должны обеспечить, в частности, выплаты военным и поддержку их семей. Остальные 20 млрд долларов являются предметом переговоров с партнерами.

От этих средств зависит способность Украины вести активные боевые действия, в том числе и в первом квартале 2027 года, поскольку необходимо оплатить производство соответствующего вооружения. Особенно это касается дальнобойной компоненты и возможностей Украины переносить войну туда, откуда она пришла.

Корецкий подчеркнул, что обеспечение этой потребности имеет критически важное значение.

Новини.LIVE сообщали, что премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что из-за сложной ситуации с государственными финансами Украина пересматривает приоритеты расходов. К критически важным расходам отнесли оборону, пенсии и социальные выплаты, а также зарплаты работникам бюджетной сферы. Непервоочередные расходы, в частности на новое строительство, ремонты и благоустройство, временно откладываются.

Новини.LIVE также писали, что правительство планирует без сбоев профинансировать денежное обеспечение военных и выплаты их семьям. Для этого Кабмин нашел около 7 млрд долларов из внутренних источников, в частности благодаря экономии и перераспределению расходов.

госбюджет финансовая помощь деньги оборонная сфера финансирование Сергей Корецкий
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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