Корецький назвав дефіцит оборонних потреб у 27 млрд доларів

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Фото: Корецький/Facebook

Україні станом на сьогодні не вистачає 27 млрд доларів на оборонні потреби у 2026 році. Із цієї суми близько 7 млрд доларів уряд планує покрити за рахунок економії, оптимізації та перерозподілу видатків. Решта 20 млрд доларів є предметом переговорів із партнерами та необхідна для оплати виробництва відповідного озброєння.

Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький у коментарі медіа, інформує Новини.LIVE у середу, 30 вересня.

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Скільки коштів потрібно на оборонні потреби

За словами прем'єра, загальна вартість війни у 2026 році становить 155 млрд доларів. Ця цифра не є новою: ще в лютому 2026 року на "Рамштайні" її представило партнерам тодішнє керівництво Міністерства оборони.

Повторно суму 155 млрд доларів зафіксували у документі "Фінансова стратегія", який уряд ще в березні 2026 року подав ЄС у процесі діалогу щодо отримання Ukraine Support Loan.

Сума 155 млрд доларів складається з бюджетного фінансування та позабюджетної матеріально-технічної допомоги партнерів. Йдеться, зокрема, про ракети, техніку та інше озброєння, яке партнери передають не грошима, а конкретними одиницями.

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Серед прикладів такої допомоги — ракети PAC-2 чи PAC-3 до Patriot, пускові установки, літаки тощо.

Водночас із 155 млрд доларів станом на сьогодні Україні не вистачає 27 млрд доларів. Це дефіцит оборонних потреб на цей рік.

Як планують покрити дефіцит

Сергій Корецький зазначив, що близько 7 млрд доларів із цієї суми уряд планує покрити за рахунок економії, оптимізації та перерозподілу видатків. Це означає жорсткий режим економії державних фінансів і відтермінування частини непершочергових витрат.

Ці кошти мають забезпечити, зокрема, виплати військовим і підтримку їхніх родин. Решта 20 млрд доларів є предметом переговорів із партнерами.

Від цих коштів залежить спроможність України вести активні бойові дії, зокрема і в першому кварталі 2027 року, оскільки необхідно оплатити виробництво відповідних озброєнь. Особливо це стосується далекобійної компоненти та можливостей України переносити війну туди, звідки вона прийшла.

Корецький наголосив, що забезпечення цієї потреби є критично важливим.

Новини.LIVE інформували, що прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що через складну ситуацію з державними фінансами Україна переглядає пріоритети видатків. До критично важливих витрат віднесли оборону, пенсії та соціальні виплати, а також зарплати працівникам бюджетної сфери. Непершочергові витрати, зокрема на нові будівництва, ремонти та благоустрій, тимчасово відкладають.

Новини.LIVE також писали, що уряд планує без збоїв профінансувати грошове забезпечення військових та виплати їхнім сім’ям. Для цього Кабмін знайшов близько 7 млрд доларів із внутрішніх джерел, зокрема завдяки економії та перерозподілу видатків.