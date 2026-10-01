Зеленский: Еврокомиссия согласовала меры по поддержке Украины на 2026–2027 годы

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах диалога с Европейской комиссией по вопросам поддержки Украины. Стороны согласовали формат, сроки и необходимые шаги для покрытия финансовых и оборонных потребностей в 2026 и 2027 годах. В дальнейшем эта работа будет ежемесячно координироваться, и будут согласовываться необходимые действия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в четверг, 1 октября.

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Украина согласовала с Еврокомиссией формат и сроки поддержки

По словам Владимира Зеленского, в ходе диалога с Европейской комиссией удалось достичь хороших результатов в отношении покрытия финансовых и оборонных потребностей Украины в 2026 и 2027 годах. Определены формат, сроки и необходимые шаги для обеспечения полного объема.

В дальнейшем работу в этом направлении будут координировать ежемесячно и согласовывать действия. Глава государства подчеркнул, что такая координация должна быть постоянной.

Лидер также поблагодарил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и всех европейских партнеров. По его словам, Украина готовит дополнительные решения для укрепления государства, его защиты и общества.

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"Есть хорошие результаты нашего диалога с Еврокомиссией по покрытию финансовых и оборонных потребностей Украины в 2026 и 2027 годах. Определили формат, сроки и необходимые шаги для обеспечения полного объема. В дальнейшем на ежемесячной основе будем координировать эту работу, согласовывать действия. Координация должна быть постоянной. Спасибо тебе, Урсула! Спасибо всем нашим европейским партнерам. Готовим и дополнительные решения по укреплению Украины, нашей обороны, нашего общества. Слава Украине!", — подытожил Зеленский.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что ЕС согласовал условия разблокирования 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира, связанных с военной помощью Украине. Из этой суммы 900 млн евро направят на военную миссию ЕС для помощи Украине, а ещё 1 млрд евро — на совместные закупки военного оборудования. Остальные 4,7 млрд евро будут использованы для возмещения расходов государствам ЕС, часть из которых может направить эти средства Украине.

Новини.LIVE также сообщали, что Совет ЕС принял решение о выделении Украине почти 3 млрд евро финансовой поддержки в рамках программы Ukraine Facility. Премьер-министр Сергей Корецкий отметил, что эти средства важны для финансовой устойчивости государства в условиях войны. Украина ожидает скорейшего перечисления помощи.