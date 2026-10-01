Зеленський: Єврокомісія погодила кроки для підтримки України на 2026–2027 роки

Президент України Володимир Зеленський та Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати діалогу з Європейською комісією щодо підтримки України. Сторони узгодили формат, строки та необхідні кроки для покриття фінансових та оборонних потреб у 2026 та 2027 роках. Надалі цю роботу щомісяця координуватимуть та узгоджуватимуть необхідні дії.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського у четвер, 1 жовтня.

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Україна узгодила з Єврокомісією формат і строки підтримки

За словами Володимира Зеленського, під час діалогу з Європейською комісією вдалося досягти хороших результатів щодо покриття фінансових та оборонних потреб України у 2026 та 2027 роках. Визначено формат, строки та необхідні кроки для того, щоб забезпечити повний обсяг.

Надалі роботу в цьому напрямку координуватимуть щомісяця та узгоджуватимуть дії. Глава держави наголосив, що така координація має бути постійною.

Лідер також подякував президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та всім європейським партнерам. За його словами, Україна готує додаткові рішення для посилення держави, її захисту та суспільства.

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"Є хороші результати нашого діалогу з Єврокомісією для покриття фінансових та оборонних потреб України у 2026 та 2027 роках. Визначили формат, строки та необхідні кроки для того, щоб забезпечити повний обсяг. Надалі в щомісячному режимі будемо координувати цю роботу, узгоджувати дії. Координація має бути постійною. Дякую тобі, Урсуло! Дякую всім нашим європейським партнерам. Готуємо й додаткові рішення на посилення України, нашого захисту, нашого суспільства. Слава Україні!", — підсумував Зеленський.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що ЄС погодив умови розблокування 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру, пов’язаних із військовою допомогою Україні. Із цієї суми 900 млн євро спрямують на військову місію ЄС для допомоги Україні, а ще 1 млрд євро — на спільні закупівлі військового обладнання. Решту 4,7 млрд євро використають для відшкодування витрат державам ЄС, частина з яких може спрямувати ці кошти Україні.

Новини.LIVE також повідомляли, що Рада ЄС ухвалила рішення про виділення Україні майже 3 млрд євро фінансової підтримки в межах програми Ukraine Facility. Прем’єр-міністр Сергій Корецький зазначив, що ці кошти важливі для фінансової стійкості держави в умовах війни. Україна очікує на якнайшвидше перерахування допомоги.