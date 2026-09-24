Рада ЄС схвалила майже 3 млрд євро допомоги Україні

Рада ЄС виділяє Україні майже 3 млрд євро у рамках Ukraine Facility
Премʼєр-міністр Сергій Корецький повідомив, що Рада Європейського Союзу ухвалила рішення стосовно виділення майже 3 млрд євро фінансової підтримки Україні. Допомога надійде в рамках програми Ukraine Facility.
Про це Сергій Корецький повідомив у четвер, 24 вересня, передає Новини.LIVE.
Рада ЄС схвалила майже 3 млрд євро для України
Корецький наголосив, що ця підтримка важлива для забезпечення фінансової стійкості України та спроможності держави працювати в умовах великої війни.
"Вдячні європейським партнерам за незмінну єдність і солідарність з Україною. Очікуємо на якнайшвидше перерахування цих коштів", — додав премʼєр.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Bloomberg, ЄС закликає Україну пришвидшити реформи, зокрема у боротьбі з тіньовою економікою, збільшенні податкових надходжень та адаптації законодавства до норм Євросоюзу.
Раніше український лідер Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує до кінця 2026 року відкрити всі переговорні кластери на шляху до членства в ЄС. Для цього необхідно ухвалити низку рішень уряду та відповідних законів.