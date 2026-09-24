Рада ЄС схвалила майже 3 млрд євро допомоги Україні

Президент Європейської ради Антоніу Кошта. Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou/Pool

Премʼєр-міністр Сергій Корецький повідомив, що Рада Європейського Союзу ухвалила рішення стосовно виділення майже 3 млрд євро фінансової підтримки Україні. Допомога надійде в рамках програми Ukraine Facility.

Про це Сергій Корецький повідомив у четвер, 24 вересня, передає Новини.LIVE.

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Рада ЄС схвалила майже 3 млрд євро для України

Корецький наголосив, що ця підтримка важлива для забезпечення фінансової стійкості України та спроможності держави працювати в умовах великої війни.

"Вдячні європейським партнерам за незмінну єдність і солідарність з Україною. Очікуємо на якнайшвидше перерахування цих коштів", — додав премʼєр.

Допис Корецького. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Bloomberg, ЄС закликає Україну пришвидшити реформи, зокрема у боротьбі з тіньовою економікою, збільшенні податкових надходжень та адаптації законодавства до норм Євросоюзу.

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