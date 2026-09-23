ЄС вимагає від України прискорити реформи для подальшої підтримки

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн. Фото: x.com/vonderleyen

Європейський Союз вимагає від України прискорення реформ у сфері боротьби з тіньовою економікою, збільшення податкових надходжень та наближення до законодавства ЄС. Відповідну позицію переказала очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі у Нью-Йорку з українським лідером Володимиром Зеленським. Водночас українська сторона висловила обурення зняттям санкцій із двох російських олігархів.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Новини.LIVE.

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ЄС вимагає реформ від України

За інформацією видання, розмова Володимира Зеленського з Урсулою фон дер Ляєн пройшла в напруженій атмосфері.

Представники України акцентували на ризиках суттєвої ескалації з боку РФ у зимовий період в умовах гострої нестачі систем протиповітряної оборони.

"Надалі буде більше підтримки оборони. А в міру просування реформ у Раді, також буде більше бюджетної підтримки. У нас ще є 37 мільярдів євро, доступних у цьому календарному році", — зазначила фон дер Ляєн.

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Видання пише, що між Києвом та його ключовими партнерами дедалі помітнішими стають розбіжності. На тлі наближення ще однієї складної зими під російськими ударами Україна дедалі гостріше реагує на небажання окремих європейських союзників передавати необхідні ракети-перехоплювачі для протидії російським ракетним атакам.

Водночас європейські партнери висловлюють невдоволення через зростання запитів Києва на фінансову підтримку.

Українська сторона закликала міжнародних партнерів долучитися до покриття додаткового бюджетного дефіциту, який оцінюють приблизно у 26 мільярдів євро. Водночас Київ попросив ЄС прискорити надання запланованого кредиту на 90 мільярдів євро.

ЄС запропонував залучити до фінансування інших партнерів, зокрема Японію, Норвегію та Канаду. Конкретні рішення очікуються за підсумками повторної зустрічі робочих груп, яка має відбутися через декілька днів.

Водночас європейські партнери визнали наявність зростаючих загроз агресивних дій з боку Росії щодо інших держав Європи.

Як писали Новини.LIVE, 22 вересня на полях Генасамблеї ООН відбулася зустріч між Зеленським та фон дер Ляєн. Зокрема, сторони обговорили фінансову стійкість України та санкційний тиск на РФ.

Крім того, Європейський Союз планує посилити підтримку України впродовж майбутньої зими. Основними напрямами допомоги мають стати відновлення та захист енергетичної інфраструктури, зміцнення ППО, а також подальше посилення санкційного тиску на Росію.