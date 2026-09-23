ЕС требует от Украины ускорить реформы для дальнейшей поддержки

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен. Фото: x.com/vonderleyen

Европейский Союз требует от Украины ускорения реформ в сфере борьбы с теневой экономикой, увеличения налоговых поступлений и сближения с законодательством ЕС. Соответствующую позицию озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Нью-Йорке с украинским лидером Владимиром Зеленским. В то же время украинская сторона выразила возмущение снятием санкций с двух российских олигархов.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Новини.LIVE.

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ЕС требует от Украины реформ

По информации издания, беседа Владимира Зеленского с Урсулой фон дер Ляйен прошла в напряженной атмосфере.

Представители Украины акцентировали внимание на рисках существенной эскалации со стороны РФ в зимний период в условиях острой нехватки систем противовоздушной обороны.

"В дальнейшем будет больше поддержки обороны. А по мере продвижения реформ в Раде также будет больше бюджетной поддержки. У нас еще есть 37 миллиардов евро, доступных в этом календарном году", — отметила фон дер Ляйен.

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Издание пишет, что между Киевом и его ключевыми партнерами становятся всё более заметными разногласия. На фоне приближения еще одной сложной зимы под российскими ударами Украина все острее реагирует на нежелание отдельных европейских союзников передавать необходимые ракеты-перехватчики для противодействия российским ракетным атакам.

В то же время европейские партнеры выражают недовольство в связи с ростом запросов Киева на финансовую поддержку.

Украинская сторона призвала международных партнеров присоединиться к покрытию дополнительного бюджетного дефицита, который оценивается примерно в 26 миллиардов евро. В то же время Киев попросил ЕС ускорить предоставление запланированного кредита на 90 миллиардов евро.

ЕС предложил привлечь к финансированию других партнеров, в частности Японию, Норвегию и Канаду. Конкретные решения ожидаются по итогам повторной встречи рабочих групп, которая должна состояться через несколько дней.

В то же время европейские партнеры признали наличие растущих угроз агрессивных действий со стороны России в отношении других государств Европы.

Как писали Новини.LIVE, 22 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча между Зеленским и фон дер Ляйен. В частности, стороны обсудили финансовую устойчивость Украины и санкционное давление на РФ.

Кроме того, Европейский Союз планирует усилить поддержку Украины в течение предстоящей зимы. Основными направлениями помощи должны стать восстановление и защита энергетической инфраструктуры, укрепление ПВО, а также дальнейшее усиление санкционного давления на Россию.