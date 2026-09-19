Зеленський висловився щодо відкриття переговорних кластерів

Зеленський під час саміту Карпатської вісімки 18 вересня 2026 року. Фото: Zelenskiy/Official

Україна сподівається, що відкрити всі переговорні кластери для вступу в Європейський Союз вдасться до кінця поточного року. Для цього потрібно ухвалити низку урядових рішень і проголосувати за деякі закони. Україна готова до внутрішніх змін, але розраховує й на допомогу міжнародних партнерів.

Про це під час прессконференції на полях першого саміту Карпатської вісімки (С8) заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Шлях до вступу до ЄС

Голова держави наголосив, що Україна захищає не лише себе, а й усю Європу — іноземні партнери теж це визнають.

"Через війну ми обрали шлях, коли доводиться максимально тиснути насамперед на себе і тиснути трішки на інших ззовні, щоб ми могли пройти цей шлях швидше, ніж інші. Це теж чесно, тому що ми захищаємо Україну і захищаємо всю Європу".

Зеленський заявив, що Україна має чіткі плани на поточний рік: відкрити всі переговорні кластери. Коментуючи очікування від 2027 року, президент заявив: "Боюся сказати, бо потім критикуватимуть, що ми хочемо наступного року..." Імовірно, він мав на увазі вступу до ЄС.

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"Можемо відкрити всі кластери, якщо ми зробимо трішки домашню роботу, а трішки — наші партнери", — підсумував Володимир Зеленський.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Президент України Володимира Зеленський 18 вересня провів двосторонні зустрічі з лідерами Румунії, Сербії та Польщі. Йшлося про регіональну співпрацю, безпеку, економічні проєкти та європейську інтеграцію. Крім того, говорили про надання підтримки Україні.

Також Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського писав, що Україні бракує фінансування. Держава шукає кошти. Зокрема, вони потрібні їй для розвитку швидкісних дронів-перехоплювачів