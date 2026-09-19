Зеленский высказался по поводу открытия переговорных кластеров

Зеленский во время саммита Карпатской восьмерки 18 сентября 2026 года. Фото: Zelenskiy/Official

Украина надеется, что к концу текущего года удастся открыть все переговорные кластеры для вступления в Европейский Союз. Для этого необходимо принять ряд правительственных решений и проголосовать за некоторые законы. Украина готова к внутренним изменениям, но рассчитывает и на помощь международных партнеров.

Об этом во время пресс-конференции на полях первого саммита Карпатской восьмерки (С8) заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Путь к вступлению в ЕС

Глава государства подчеркнул, что Украина защищает не только себя, но и всю Европу — иностранные партнеры тоже это признают.

"Из-за войны мы выбрали путь, когда приходится максимально давить прежде всего на себя и немного давить на других извне, чтобы мы могли пройти этот путь быстрее, чем другие. Это тоже честно, потому что мы защищаем Украину и защищаем всю Европу".

Зеленский заявил, что у Украины есть четкие планы на текущий год: открыть все переговорные кластеры. Комментируя ожидания от 2027 года, президент заявил: "Боюсь сказать, потому что потом будут критиковать, что мы хотим в следующем году..." Вероятно, он имел в виду вступление в ЕС.

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"Можем открыть все кластеры, если мы сделаем немного домашней работы, а немного — наши партнеры", — подытожил Владимир Зеленский.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский 18 сентября провел двусторонние встречи с лидерами Румынии, Сербии и Польши. Речь шла о региональном сотрудничестве, безопасности, экономических проектах и европейской интеграции. Кроме того, говорили об оказании поддержки Украине.

Также Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского писал, что Украине не хватает финансирования. Государство ищет средства. В частности, они нужны ей для развития скоростных дронов-перехватчиков