Совет ЕС одобрил почти 3 млрд евро помощи Украине

Президент Европейского совета Антониу Кошта. Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou/Pool

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что Совет Европейского Союза принял решение о выделении Украине финансовой помощи в размере почти 3 млрд евро. Помощь будет предоставлена в рамках программы Ukraine Facility.

Об этом Сергей Корецкий сообщил в четверг, 24 сентября, передает Новини.LIVE.

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Совет ЕС одобрил выделение почти 3 млрд евро для Украины

Корецкий подчеркнул, что эта поддержка важна для обеспечения финансовой устойчивости Украины и способности государства функционировать в условиях крупномасштабной войны.

"Благодарим европейских партнеров за неизменное единство и солидарность с Украиной. Ожидаем скорейшего перечисления этих средств", — добавил премьер.

Пост Корецкого. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg, ЕС призывает Украину ускорить реформы, в частности в борьбе с теневой экономикой, увеличении налоговых поступлений и адаптации законодательства к нормам Евросоюза.

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