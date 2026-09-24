Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Совет ЕС выделяет Украине почти 3 млрд евро в рамках Ukraine Facility

Совет ЕС выделяет Украине почти 3 млрд евро в рамках Ukraine Facility

Ua ru
24 сентября 2026 15:35
Совет ЕС одобрил почти 3 млрд евро помощи Украине
Президент Европейского совета Антониу Кошта. Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou/Pool

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что Совет Европейского Союза принял решение о выделении Украине финансовой помощи в размере почти 3 млрд евро. Помощь будет предоставлена в рамках программы Ukraine Facility.

Об этом Сергей Корецкий сообщил в четверг, 24 сентября, передает Новини.LIVE.

Реклама

Совет ЕС одобрил выделение почти 3 млрд евро для Украины

Корецкий подчеркнул, что эта поддержка важна для обеспечения финансовой устойчивости Украины и способности государства функционировать в условиях крупномасштабной войны.

"Благодарим европейских партнеров за неизменное единство и солидарность с Украиной. Ожидаем скорейшего перечисления этих средств", — добавил премьер.

null
Пост Корецкого. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg, ЕС призывает Украину ускорить реформы, в частности в борьбе с теневой экономикой, увеличении налоговых поступлений и адаптации законодательства к нормам Евросоюза.

Читайте также:

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает к концу 2026 года открыть все переговорные кластеры на пути к членству в ЕС. Для этого необходимо принять ряд решений правительства и соответствующих законов.

Европейский союз деньги Украина Ukraine Facility Европейский совет Сергей Корецкий
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации