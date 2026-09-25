ЄС погодив розблокування 6,6 млрд євро для України – Каллас

Кая Каллас. Фото: Каллас у соцмережі Х

Країни-члени Європейського Союзу погодили умови розблокування 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру, які пов’язані з військовою допомогою Україні. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, пояснивши, як розподілять кошти та яка їхня частина може бути спрямована безпосередньо на підтримку Києва.

Про це Кая Каллас повідомила у соцмережі Х, передає Новини.LIVE.

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Кошти ЄС підуть на військову місію та закупівлі

Із загальної суми 900 млн євро спрямують на військову місію ЄС з надання допомоги Україні. Ще 1 млрд євро використають для спільної закупівлі військового обладнання.

Ці кошти надходять із European Peace Facility — фонду, через який держави ЄС фінансують військову допомогу країнам за межами Євросоюзу, а також компенсують урядам країн витрати на вже передане озброєння.

Частину грошей повернуть державам ЄС

Ще 4,7 млрд євро мають піти на відшкодування витрат державам-членам ЄС. Деякі з них уже заявили, що отримані кошти спрямують Україні.

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Водночас точна сума, яка безпосередньо піде на нову військову допомогу Україні, поки не визначена. Рішення щодо використання компенсацій прийматимуть окремі уряди країн Євросоюзу.

Каллас заявила про підтримку України

Кая Каллас назвала погоджене рішення позитивним сигналом для України та заявила, що гібридні атаки Москви не змусили Європу скоротити підтримку.

"Гібридні атаки Москви намагаються залякати Європу, змусивши її скоротити підтримку України. Європа робить навпаки", — заявила Кая Каллас.

ЄС погодив умови виділення коштів для України. Скриншот: Каллас у соцмережі Х

За даними Reuters, кошти в межах фонду залишалися заблокованими протягом кількох місяців. Спочатку цьому перешкоджав попередній уряд Угорщини на чолі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Європейський Союз готував новий пакет оборонної підтримки для України. Кошти від нього планують спрямувати на закупівлю ракет, боєприпасів і безпілотників. Також Брюссель запускає спільні з Україною оборонні проєкти для посилення протиповітряної та протиракетної оборони.

Також Новини.LIVE писали про те, що Данія передає Україні позачерговий, 31-й пакет військової допомоги. Його вартість становить близько 275 млн доларів США. Допомога посилить спроможності української ППО у критичний осінньо-зимовий період.