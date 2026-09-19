Данія передає Україні 275 млн доларів військової допомоги на ППО

Міністр оборони України Євгеній Хмара. Фото: Міноборони/Facebook

Данія передає Україні позачерговий, 31-й пакет військової допомоги. Його вартість становить близько 275 млн доларів США. Допомога посилить спроможності української ППО у критичний осінньо-зимовий період.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Міністерства оборони України у суботу, 19 вересня.

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Данія передасть Україні новий пакет військової допомоги

Данія передасть Україні позачерговий пакет військової допомоги Україні вартістю близько 275 мільйонів доларів.

За даними Міноборони України, кошти в межах нового пакета спрямують на посилення спроможностей протиповітряної оборони України.

У відомстві зазначили, що передача допомоги стала виконанням домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови міністра оборони України Євгенія Хмари з його данським колегою Єппе Бруусом раніше цього тижня.

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У оборонному відомстві наголосили, що від початку повномасштабного російського вторгнення Данія залишається однією з держав-лідерів у наданні військової допомоги Україні.

Також там зазначили, що Данія послідовно розвиває нові формати співпраці.

У Міністерстві оборони висловили вдячність уряду та парламенту Данії за підтримку України, зокрема на тлі російських гібридних атак і провокацій проти українських союзників.

Скриншот повідомлення Міноборони України/Facebook

Новини.LIVE інформували, що ЄС готує для України пакет оборонної підтримки на 3,3 млрд євро. Кошти спрямують на закупівлю ракет, боєприпасів і безпілотників. Також Євросоюз планує спільні з Україною оборонні проєкти, зокрема у сфері протиповітряної та протиракетної оборони.

Новини.LIVE також повідомляли, що Фінляндія схвалила 34-й пакет оборонної допомоги Україні на 290 млн євро. До нього увійде військове обладнання, яке Україна визначила як терміново необхідне напередодні зими. Президент Фінляндії Александр Стубб наголосив, що підтримка України пов’язана з безпекою всієї Європи та Фінляндії.