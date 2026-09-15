Стубб: Фінляндія передала Україні терміново потрібне обладнання

Александр Стубб. Фото: Reuters

Фінляндія схвалила 34-й пакет оборонної допомоги Україні вартістю 290 мільйонів євро. До нього увійде військове обладнання, про яке Україна просила як про терміново необхідне напередодні зими. У Гельсінкі наголосили, що підтримка України важлива для безпеки всієї Європи.

Про це президент Фінляндії Александр Стубб повідомив у соцмережах, інформує Новини.LIVE.

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Фінляндія схвалила новий пакет допомоги

Фінляндія ухвалила рішення про новий пакет оборонної допомоги Україні на 290 мільйонів євро. Він стане 34-м пакетом військової допомоги від країни.

Ukraine is preparing for the coming winter and needs all the support we can give. Today, Finland decided on its 34th defence materiel package for Ukraine, worth €290 million. The package includes equipment urgently requested by Ukraine @ZelenskyyUA.



Ukraine is in the fifth year… — Alexander Stubb (@alexstubb) September 15, 2026

За словами Стубба, до пакета увійде обладнання, яке Україна визначила як терміново необхідне. Детальний перелік переданої техніки та озброєння не уточнюється.

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У Фінляндії пояснили підтримку України

Стубб наголосил, що Фінляндія допомагає Україні не лише з моральних міркувань, а й через безпосередній зв’язок війни з безпекою Європи.

"Ми підтримуємо Україну, тому що це морально правильно, а також тому, що йдеться про безпеку всієї Європи — а отже, і про безпеку Фінляндії", — йдеться у заяві.

У Гельсінкі також нагадали, що Україна продовжує боротьбу проти російської агресії та потребує подальшої міжнародної підтримки.

Як писали Новини.LIVE, Україна отримала від ЄС енергообладнання на майже 4,7 млн євро. Йдеться про трансформатори, вимикачі, роз’єднувачі та мобільні укриття, які передали українським енергетичним компаніям для посилення стійкості системи напередодні опалювального сезону.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Канада виділить Україні 757 млн канадських доларів на посилення енергетичної безпеки. Кошти спрямують через Європейський банк реконструкції та розвитку, зокрема на закупівлю природного газу та створення стратегічних запасів палива.