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Головна Новини дня Фінляндія надала Україні новий пакет оборонної допомоги на 290 млн євро

Фінляндія надала Україні новий пакет оборонної допомоги на 290 млн євро

Ua ru
15 вересня 2026 17:07
Стубб: Фінляндія передала Україні терміново потрібне обладнання
Александр Стубб. Фото: Reuters

Фінляндія схвалила 34-й пакет оборонної допомоги Україні вартістю 290 мільйонів євро. До нього увійде військове обладнання, про яке Україна просила як про терміново необхідне напередодні зими. У Гельсінкі наголосили, що підтримка України важлива для безпеки всієї Європи.

Про це президент Фінляндії Александр Стубб повідомив у соцмережах, інформує Новини.LIVE.

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Фінляндія схвалила новий пакет допомоги

Фінляндія ухвалила рішення про новий пакет оборонної допомоги Україні на 290 мільйонів євро. Він стане 34-м пакетом військової допомоги від країни.

За словами Стубба, до пакета увійде обладнання, яке Україна визначила як терміново необхідне. Детальний перелік переданої техніки та озброєння не уточнюється.

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Президент Фінляндії зазначив, що Україна готується до майбутньої зими та потребує всієї можливої підтримки від партнерів.

У Фінляндії пояснили підтримку України

Стубб наголосил, що Фінляндія допомагає Україні не лише з моральних міркувань, а й через безпосередній зв’язок війни з безпекою Європи.

"Ми підтримуємо Україну, тому що це морально правильно, а також тому, що йдеться про безпеку всієї Європи — а отже, і про безпеку Фінляндії", — йдеться у заяві.

У Гельсінкі також нагадали, що Україна продовжує боротьбу проти російської агресії та потребує подальшої міжнародної підтримки.

Як писали Новини.LIVE, Україна отримала від ЄС енергообладнання на майже 4,7 млн євро. Йдеться про трансформатори, вимикачі, роз’єднувачі та мобільні укриття, які передали українським енергетичним компаніям для посилення стійкості системи напередодні опалювального сезону.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Канада виділить Україні 757 млн канадських доларів на посилення енергетичної безпеки. Кошти спрямують через Європейський банк реконструкції та розвитку, зокрема на закупівлю природного газу та створення стратегічних запасів палива.

військова допомога Фінляндія ЄС допомога Александр Стубб
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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