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Главная Новости дня Финляндия предоставила Украине новый пакет помощи на сумму 290 млн евро

Финляндия предоставила Украине новый пакет помощи на сумму 290 млн евро

Ua ru
15 сентября 2026 17:07
Стубб: Финляндия передала Украине срочно необходимое оборудование
Александр Стубб. Фото: Reuters

Финляндия одобрила 34-й пакет оборонной помощи Украине на сумму 290 миллионов евро. В него войдет военное оборудование, о предоставлении которого Украина просила как о срочно необходимом в преддверии зимы. В Хельсинки подчеркнули, что поддержка Украины важна для безопасности всей Европы.

Об этом президент Финляндии Александр Стубб сообщил в соцсетях, информирует Новини.LIVE.

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Финляндия одобрила новый пакет помощи

Финляндия приняла решение о новом пакете оборонной помощи Украине на сумму 290 миллионов евро. Он станет 34-м пакетом военной помощи от этой страны.

По словам Стубба, в пакет войдет оборудование, которое Украина определила как срочно необходимое. Подробный перечень передаваемой техники и вооружения не уточняется.

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Президент Финляндии отметил, что Украина готовится к предстоящей зиме и нуждается во всей возможной поддержке со стороны партнеров.

В Финляндии объяснили причины поддержки Украины

Стубб подчеркнул, что Финляндия помогает Украине не только из моральных соображений, но и из-за непосредственной связи войны с безопасностью Европы.

"Мы поддерживаем Украину, потому что это морально правильно, а также потому, что речь идет о безопасности всей Европы — а значит, и о безопасности Финляндии", — говорится в заявлении.

В Хельсинки также напомнили, что Украина продолжает борьбу против российской агрессии и нуждается в дальнейшей международной поддержке.

Как писали Новини.LIVE, Украина получила от ЕС энергооборудование на сумму почти 4,7 млн евро. Речь идет о трансформаторах, выключателях, разъединителях и мобильных укрытиях, которые передали украинским энергетическим компаниям для повышения устойчивости системы в преддверии отопительного сезона.

Также Новини.LIVE сообщали, что Канада выделит Украине 757 млн канадских долларов на укрепление энергетической безопасности. Средства будут направлены через Европейский банк реконструкции и развития, в частности на закупку природного газа и создание стратегических запасов топлива.

военная помощь Финляндия ЕС помощь Александр Стубб
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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