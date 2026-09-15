Стубб: Финляндия передала Украине срочно необходимое оборудование

Александр Стубб. Фото: Reuters

Финляндия одобрила 34-й пакет оборонной помощи Украине на сумму 290 миллионов евро. В него войдет военное оборудование, о предоставлении которого Украина просила как о срочно необходимом в преддверии зимы. В Хельсинки подчеркнули, что поддержка Украины важна для безопасности всей Европы.

Об этом президент Финляндии Александр Стубб сообщил в соцсетях, информирует Новини.LIVE.

Реклама

Финляндия одобрила новый пакет помощи

Финляндия приняла решение о новом пакете оборонной помощи Украине на сумму 290 миллионов евро. Он станет 34-м пакетом военной помощи от этой страны.

Украина готовится к предстоящей зиме и нуждается во всей поддержке, которую мы можем оказать. Сегодня Финляндия приняла решение о выделении 34-го пакета оборонного снабжения для Украины на сумму 290 млн евро. Пакет включает оборудование, в котором срочно нуждается Украина @ZelenskyyUA.



Украина переживает пятый год… — Александр Стубб (@alexstubb) 15 сентября 2026

По словам Стубба, в пакет войдет оборудование, которое Украина определила как срочно необходимое. Подробный перечень передаваемой техники и вооружения не уточняется.

Читайте также:

Президент Финляндии отметил, что Украина готовится к предстоящей зиме и нуждается во всей возможной поддержке со стороны партнеров.

В Финляндии объяснили причины поддержки Украины

Стубб подчеркнул, что Финляндия помогает Украине не только из моральных соображений, но и из-за непосредственной связи войны с безопасностью Европы.

"Мы поддерживаем Украину, потому что это морально правильно, а также потому, что речь идет о безопасности всей Европы — а значит, и о безопасности Финляндии", — говорится в заявлении.

В Хельсинки также напомнили, что Украина продолжает борьбу против российской агрессии и нуждается в дальнейшей международной поддержке.

Как писали Новини.LIVE, Украина получила от ЕС энергооборудование на сумму почти 4,7 млн евро. Речь идет о трансформаторах, выключателях, разъединителях и мобильных укрытиях, которые передали украинским энергетическим компаниям для повышения устойчивости системы в преддверии отопительного сезона.

Также Новини.LIVE сообщали, что Канада выделит Украине 757 млн канадских долларов на укрепление энергетической безопасности. Средства будут направлены через Европейский банк реконструкции и развития, в частности на закупку природного газа и создание стратегических запасов топлива.