Дания предоставляет Украине 275 млн долларов военной помощи на нужды ПВО

Министр обороны Украины Евгений Хмара. Фото: Минобороны/Facebook

Дания передает Украине внеочередной, 31-й пакет военной помощи. Его стоимость составляет около 275 млн долларов США. Эта помощь укрепит потенциал украинской ПВО в критический осенне-зимний период.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины в субботу, 19 сентября.

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Дания передаст Украине новый пакет военной помощи

Дания передаст Украине внеочередной пакет военной помощи стоимостью около 275 миллионов долларов.

По данным Минобороны Украины, средства в рамках нового пакета будут направлены на укрепление потенциала противовоздушной обороны Украины.

В ведомстве отметили, что передача помощи стала выполнением договоренностей, достигнутых в ходе телефонного разговора министра обороны Украины Евгения Хмары с его датским коллегой Йеппе Бруусом ранее на этой неделе.

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В оборонном ведомстве подчеркнули, что с начала полномасштабного российского вторжения Дания остается одним из лидеров в оказании военной помощи Украине.

Также там отметили, что Дания последовательно развивает новые форматы сотрудничества.

В Министерстве обороны выразили благодарность правительству и парламенту Дании за поддержку Украины, в частности на фоне российских гибридных атак и провокаций против украинских союзников.

Скриншот сообщения Минобороны Украины/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что ЕС готовит для Украины пакет оборонной поддержки на 3,3 млрд евро. Средства будут направлены на закупку ракет, боеприпасов и беспилотников. Также Евросоюз планирует совместные с Украиной оборонные проекты, в частности в сфере противовоздушной и противоракетной обороны.

Новини.LIVE также сообщали, что Финляндия одобрила 34-й пакет оборонной помощи Украине на 290 млн евро. В него войдет военное оборудование, которое Украина определила как срочно необходимое в преддверии зимы. Президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул, что поддержка Украины связана с безопасностью всей Европы и Финляндии.