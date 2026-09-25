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Главная Новости дня ЕС согласовал условия предоставления Украине помощи в размере 6,6 млрд евро

ЕС согласовал условия предоставления Украине помощи в размере 6,6 млрд евро

Ua ru
25 сентября 2026 18:47
ЕС одобрил выделение 6,6 млрд евро для Украины — Каллас
Кая Каллас. Фото: Каллас в социальной сети X

Страны-члены Европейского Союза согласовали условия разблокирования 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира, предназначенных для оказания военной помощи Украине. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, пояснив, как будут распределены средства и какая их часть может быть направлена непосредственно на поддержку Киева.

Об этом Кая Каллас сообщила в соцсети X, передает Новини.LIVE.

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Средства ЕС пойдут на военную миссию и закупки

Из общей суммы 900 млн евро направят на военную миссию ЕС по оказанию помощи Украине. Еще 1 млрд евро используют для совместной закупки военного оборудования.

Эти средства поступают из European Peace Facility — фонда, через который государства ЕС финансируют военную помощь странам за пределами Евросоюза, а также компенсируют правительствам стран расходы на уже переданное вооружение.

Часть денег будет возвращена странам ЕС

Еще 4,7 млрд евро должны пойти на возмещение расходов государствам-членам ЕС. Некоторые из них уже заявили, что полученные средства направят Украине.

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В то же время точная сумма, которая непосредственно пойдет на новую военную помощь Украине, пока не определена. Решения об использовании компенсаций будут принимать правительства отдельных стран Евросоюза.

Каллас заявила о поддержке Украины

Кая Каллас назвала согласованное решение позитивным сигналом для Украины и заявила, что гибридные атаки Москвы не заставили Европу сократить поддержку.

"Гибридные атаки Москвы направлены на то, чтобы запугать Европу, заставив её сократить поддержку Украины. Европа поступает наоборот", — заявила Кая Каллас.

Кая Каллас про умови розблокування допомоги для України
ЕС согласовал условия выделения средств для Украины. Скриншот: Каллас в соцсети Х

По данным Reuters, средства в рамках фонда оставались заблокированными в течение нескольких месяцев. Изначально этому препятствовало предыдущее правительство Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Европейский Союз готовил новый пакет оборонной поддержки для Украины. Средства из него планируется направить на закупку ракет, боеприпасов и беспилотников. Также Брюссель запускает совместные с Украиной оборонные проекты для усиления противовоздушной и противоракетной обороны.

Кроме того, Новини.LIVE писали о том, что Дания передает Украине внеочередной, 31-й пакет военной помощи. Его стоимость составляет около 275 млн долларов США. Эта помощь укрепит потенциал украинской ПВО в критический осенне-зимний период.

Европейский союз военная помощь деньги Кайя Каллас финансирование
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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