Україна може недоотримати 29,5 млрд доларів допомоги: що відомо

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Фото: Корецький/Facebook

Україна ризикує недоотримати 29,5 млрд доларів від міжнародних партнерів. Йдеться про фінансування, яке може не надійти до державного бюджету у разі невиконання взятих на себе зобов’язань. Для отримання коштів необхідно виконати урядові рішення та ухвалити відповідні закони.

Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький у коментарі медіа, інформує Новини.LIVE.

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Україна може недоотримати 29,5 млрд доларів

За словами прем'єра Сергія Корецького, уряд працює у максимально швидкому режимі, щоб до 15 жовтня виконати всі свої зобов’язання, і гарантує, що всі необхідні рішення будуть виконані.

Йдеться про постанови та різноманітні урядові рішення. Їх виконання дозволить забезпечити певну частину необхідного фінансування. Для отримання решти коштів Верховна Рада має ухвалити необхідні закони.

Корецький наголосив, що для отримання всього обсягу фінансування необхідно виконати всі передбачені умови — ухвалити як постанови та урядові рішення, так і закони. За його словами, це критично важливо і зробити це необхідно якнайшвидше.

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Окремо він зазначив, що міжнародні партнери мають власні процедури узгодження та виділення коштів, які потребують часу. Водночас для України цього часу залишається мало. Через це уряд працює з Верховною Радою, щоб 12 жовтня також зробити сесійним днем для голосування за законопроєкти, необхідні для отримання коштів.

"Що стосується 29,5 млрд доларів — це кошти, які ми ризикуємо недоотримати до бюджету від міжнародних партнерів, якщо не виконаємо взяті на себе зобов’язання...

У партнерів є свої процедури узгодження і виділення коштів, і вони потребують часу. Для України цього часу зараз дуже мало. Ми передали депутатам конкретні дедлайни. Щодо кожного необхідного рішення є дата, до якої закон має бути проголосований і підписаний, щоб ми встигли отримати необхідні кошти", — наголосив Корецький.

Новини.LIVE інформували, що Україна та Єврокомісія узгодили формат і строки покриття фінансових та оборонних потреб на 2026–2027 роки. Сторони визначили необхідні кроки для забезпечення повного обсягу підтримки. Надалі цю роботу координуватимуть і узгоджуватимуть щомісяця.

Новини.LIVE також писали, що Україні не вистачає 27 млрд доларів на оборонні потреби у 2026 році. Близько 7 млрд доларів уряд планує покрити за рахунок економії, оптимізації та перерозподілу видатків. Решта 20 млрд є предметом переговорів із міжнародними партнерами.