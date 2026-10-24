Премьер-министр Украины (2025–2026) Юлия Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Кабинет министров Украины обновил состав уполномоченных лиц, представляющих государство в Американско-украинском инвестиционном фонде восстановления. В фонд была делегирована Юлия Свириденко, проректор по развитию бизнес-образования "Киевской школы экономики". Она займет эту должность вместо Егора Перелыгина, которого правительство отозвало. Решение было принято 23 октября 2026 года.

Об этом стало известно из распоряжения, опубликованного на сайте Кабмина, передает Новини.LIVE.

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Распоряжение о назначении Юлии Свириденко. Скриншот: kmu.gov.ua

Что известно о решении Кабмина

Соответствующее распоряжение № 1116-р предусматривает изменения в документ от 1 сентября 2025 года № 923, которым были определены уполномоченные лица от Украины в инвестиционном фонде.

Фонд был создан Украиной и США для привлечения инвестиций в восстановление страны. Его деятельность предусматривает поддержку инвестиционных проектов, которые будут способствовать восстановлению украинской экономики.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в центральных органах исполнительной власти планируют сократить более 4 тысяч вакантных должностей. Также правительство намерено сократить количество заместителей министров и руководителей других центральных органов. Кроме того, продолжается проверка функций государственного аппарата и подготовка изменений в системе обучения госслужащих.

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Также Новини.LIVE писали о том, что 23 октября Кабинет Министров Украины утвердил изменения в системе бронирования работников. Правительство пересмотрело подходы к определению критически важных предприятий, поручило обновить отраслевые и региональные критерии критичности и изменило предельные объемы бронирования для отдельных категорий предприятий. Для рассмотрения обоснованных обращений по вопросам резервирования также предусмотрено привлечение Координационного центра.