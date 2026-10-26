Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Правительство объявило конкурс на должность главы Агентства по розыску и управлению активами. Отбор кандидатов должен быть открытым и прозрачным. К участию приглашаются люди с управленческим опытом и безупречной репутацией.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в понедельник, 26 октября, пишет Новини.LIVE.

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Что известно о конкурсе на должность главы АРМА

Речь идет о руководителе Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными в результате коррупционных и других преступлений.

Сергей Корецкий подчеркнул, что будущий руководитель агентства должен пользоваться доверием общества и партнеров.

"Агентству нужен руководитель, которому доверяют и общество, и партнеры", — подчеркнул глава правительства.

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Премьер-министр пригласил к участию в конкурсе всех, кто обладает управленческим опытом, безупречной репутацией и желанием приносить пользу своей стране. Он также подчеркнул важность эффективного управления арестованными активами во время войны.

"Во время войны каждый арестованный актив должен работать в интересах государства", — подчеркнул Корецкий.

Скриншот сообщения Корецкого/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что Кабмин назначил Юлию Свириденко представителем Украины в Американско-украинском инвестиционном фонде восстановления. Она заменит Егора Перелигина, которого правительство отозвало, а соответствующее решение было принято 23 октября 2026 года. Фонд был создан Украиной и США для привлечения инвестиций в восстановление страны и поддержки проектов восстановления экономики.

Новини.LIVE писали, что Кабмин создал Координационный центр по организации бронирования военнообязанных и поручил пересмотреть критерии критичности предприятий. Центр будет координировать изменения, рассматривать обращения и согласовывать увеличение объемов бронирования свыше 50%. Для предприятий топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов правительство установило предельный уровень бронирования до 95% работников.