Президент України Володимир Зеленський та Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

У 2025 році торговельні відносини між Україною та Німеччиною зміцнилися. Зріст перевисив позначку у чотири відсотки. Канцлер Фрідріх Мерц звернув увагу на покращення обсягів торгівлі між країнами та пожартував, що його державі не завадили б такі темпи економічного розвитку.

Про це він заявив під час виступу на німецько-українському бізнес-форумі в Берліні, повідомляє журналіст Новини.LIVE Галина Остаповець з місця подій.

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Що Мерц сказав про торгівлю України та Німеччини

За словами канцлера, обсяги торгівлі між двома країнами у 2025 році перевищили 12 млрд євро. Порівняно з попереднім роком показник зріс на 4,4%.

"Нам би в Німеччині такі темпи зростання!, — пожартував Мерц під час виступу.

Він також наголосив, що за цими економічними показниками стоїть бачення майбутнього України як вільної, мирної та економічно процвітаючої держави.

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У яких галузях Мерц бачить перспективи для співпраці

Канцлер Німеччини зазначив, що майбутнє України не обмежується лише завершенням війни. За його словами, нові перспективи для держави відкривають інвестиції та партнерства в стратегічно важливих галузях.

Зокрема, серед ключових галузей Мерц назвав відбудову, енергетику, сільське господарство, логістику та промисловість.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль пояснив, як завершення російської агресії може вплинути на світові ціни на енергоресурси. За його словами, якщо Росія не зможе досягти своїх цілей у війні проти України, енергоносії знову подешевшають. Він також зазначив, що дві третини німців продовжують підтримувати допомогу Україні.

Також Новини.LIVE писали, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц допустив проведення перших чотиристоронніх переговорів за участю України, Росії, США та Європи в Об'єднаних Арабських Еміратах. За його словами, для зустрічі шукають нейтральний майданчик, де європейські представники зможуть представити спільну позицію щодо завершення війни.