Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Попри дорожче життя та брак енергоресурсів, дві третини німців і далі підтримують допомогу Україні, заявив глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль. За його словами, зараз узгоджують дату нових переговорів в Абу-Дабі, куди вперше запросять п'ять європейських країн. Разом з тим він пояснив, як поразка Путіна у війні проти України полегшить економіку в світі.

Про це Йоганн Вадефуль сказав в інтерв'ю для DW, передає Новини.LIVE,

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Чому ціни на енергоресурси залежать від поразки Росії

У німецькому суспільстві дедалі більше сперечаються про допомогу Україні. За даними опитувань, ця тема вже витіснила з першого місця навіть питання міграції. Міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль в ексклюзивному інтерв'ю DW визнав, що уряду доводиться постійно пояснювати людям, навіщо Берлін підтримує Київ, але поки що це вдається, тож за таку допомогу виступають дві третини жителів країни.

За словами міністра, німці бачать, що життя дорожчає, а енергоресурсів не вистачає. Проте Вадефуль переконаний, що пов'язувати ці проблеми з підтримкою України неправильно — навпаки, саме зупинка російської агресії допоможе збити ціни на енергоносії.

"Але ми маємо їм сказати, що ці речі безпосередньо не пов'язані. Більше того, якщо нам вдасться врегулювати конфлікт довкола України і якщо стане зрозуміло, що агресорка, Росія, не зможе домогтися свого, то енергоресурси знову стануть дешевшими. Отже, ми на правильному шляху, на боці тих, хто зазнав нападу, на боці свободи й безпеки", — пояснив міністр.

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Найближчим часом має відбутися перша зустріч між Україною, Росією та США, до якої долучиться і Європа. Очікується, що за стіл перемовин сядуть представники п'яти європейських країн, серед яких буде і Німеччина.

Зараз сторони підбирають нову дату для переговорів в Абу-Дабі. Вадефуль уточнив, що сам не узгоджує терміни, але вважає участь європейців обов'язковою.

"Цим займалися радники з питань національної безпеки всіх країн. І я вважаю, що саме так нам слід діяти й надалі. Такий спосіб організації роботи — правильне рішення на найближче майбутнє. Усі глави урядів тісно залучені до цього процесу, усі міністерства закордонних справ також активно беруть у ньому участь. Тож серед європейців немає розбіжностей, ми діємо спільно й дотримуємося єдиної лінії", — повідомив Вадефуль.

Чи відправить Німеччина військових в Україну

Німеччина обіцяє й надалі всебічно підтримувати Київ, але відправляти своїх солдатів в Україну після завершення війни, як це допускають окремі країни з "коаліції охочих", не збирається. Вадефуль не бачить у цьому проблеми і не вважає, що така позиція робить Берлін слабшим партнером у коаліції.

За його словами, розмови про розміщення іноземних військових зараз на дуже ранньому етапі, і взагалі не факт, що до цього колись дійде.

"Поки що залишається під питанням, чи відбудеться це в кінцевому підсумку взагалі. Повторю: ми все ще перебуваємо на ранній стадії. Україні мають бути надані гарантії безпеки, і Німеччина готова брати в цьому участь. А яким саме чином це буде організовано, ми побачимо пізніше", — підсумував він.

Новини.LIVE повідомляли, що 19 листопада, у Берліні, вже відбулася зустріч радників України, США та європейських країн, яку анонсував канцлер Німеччини Фрідріх Мерц для пошуку шляхів до тривалого миру. Згодом він також повідомив, що найближчим часом може пройти перша чотиристороння зустріч за участю Києва, Москви, Вашингтона та Європи, імовірно, в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Водночас у Брюсселі наполягають, що будь-які домовленості з Кремлем можливі лише після повного припинення вогню. Головна дипломатка ЄС Кая Каллас назвала вимоги Москви абсурдними, додавши, що Росія використовує їх лише як привід для продовження війни.

Окремо ж відбулася тристороння зустріч лідерів Китаю, США та Росії, за підсумками якої вони ухвалили декларацію про реформу ООН, енергетику, ядерну безпеку та роботу Міжнародного кримінального суду, але не згадали в документі ані Україну, ані Європу.