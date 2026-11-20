Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Несмотря на рост стоимости жизни и нехватку энергоресурсов, две трети немцев по-прежнему поддерживают помощь Украине, заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль. По его словам, сейчас согласовывается дата новых переговоров в Абу-Даби, куда впервые пригласят пять европейских стран. Вместе с тем он объяснил, как поражение Путина в войне против Украины облегчит экономическую ситуацию в мире.

Об этом Йоханн Вадефуль сказал в интервью DW, передает Новини.LIVE,

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Почему цены на энергоресурсы зависят от поражения России

В немецком обществе всё чаще ведутся споры о помощи Украине. По данным опросов, эта тема уже вытеснила с первого места даже вопрос миграции. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль в эксклюзивном интервью DW признал, что правительству приходится постоянно объяснять людям, зачем Берлин поддерживает Киев, но пока это удается, поэтому за такую помощь выступают две трети жителей страны.

По словам министра, немцы видят, что жизнь дорожает, а энергоресурсов не хватает. Однако Вадефуль убежден, что связывать эти проблемы с поддержкой Украины неправильно — напротив, именно остановка российской агрессии поможет снизить цены на энергоносители.

"Но мы должны им сказать, что эти вещи напрямую не связаны. Более того, если нам удастся урегулировать конфликт вокруг Украины и если станет ясно, что агрессор, Россия, не сможет добиться своего, то энергоресурсы снова подешевеют. Значит, мы на правильном пути, на стороне тех, кто подвергся нападению, на стороне свободы и безопасности", — пояснил министр.

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В ближайшее время должна состояться первая встреча между Украиной, Россией и США, к которой присоединится и Европа. Ожидается, что за стол переговоров сядут представители пяти европейских стран, среди которых будет и Германия.

Сейчас стороны подбирают новую дату для переговоров в Абу-Даби. Вадефуль уточнил, что сам не согласовывает сроки, но считает участие европейцев обязательным.

"Этим занимались советники по вопросам национальной безопасности всех стран. И я считаю, что именно так нам следует действовать и в дальнейшем. Такой способ организации работы — правильное решение на ближайшее будущее. Все главы правительств тесно вовлечены в этот процесс, все министерства иностранных дел также активно участвуют в нем. Поэтому среди европейцев нет разногласий, мы действуем совместно и придерживаемся единой линии", — сообщил Вадефуль.

Отправит ли Германия военных в Украину

Германия обещает и впредь всесторонне поддерживать Киев, но отправлять своих солдат в Украину после завершения войны, как это допускают отдельные страны из «коалиции желающих», не собирается. Вадефуль не видит в этом проблемы и не считает, что такая позиция делает Берлин более слабым партнером в коалиции.

По его словам, разговоры о размещении иностранных военных сейчас находятся на очень раннем этапе, и вообще не факт, что до этого когда-нибудь дойдет.

"Пока что остается под вопросом, состоится ли это в конечном итоге вообще. Повторю: мы все еще находимся на ранней стадии. Украине должны быть предоставлены гарантии безопасности, и Германия готова принимать в этом участие. А каким именно образом это будет организовано, мы увидим позже", — подытожил он.

Новини.LIVE сообщали, что 19 ноября в Берлине уже состоялась встреча советников Украины, США и европейских стран, которую анонсировал канцлер Германии Фридрих Мерц для поиска путей к прочному миру. Впоследствии он также сообщил, что в ближайшее время может состояться первая четырехсторонняя встреча с участием Киева, Москвы, Вашингтона и Европы, предположительно, в Объединенных Арабских Эмиратах.

В то же время в Брюсселе настаивают, что любые договоренности с Кремлем возможны только после полного прекращения огня. Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас назвала требования Москвы абсурдными, добавив, что Россия использует их лишь как повод для продолжения войны.

Отдельно состоялась трехсторонняя встреча лидеров Китая, США и России, по итогам которой они приняли декларацию о реформе ООН, энергетике, ядерной безопасности и работе Международного уголовного суда, но не упомянули в документе ни Украину, ни Европу.