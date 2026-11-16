Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас. Фото: REUTERS/Yves Herman

Будь-які мирні переговори з Росією мають починатися виключно після повного припинення вогню. Висока представниця Європейського Союзу Кая Каллас назвала нинішні вимоги Кремля абсурдними та наголосила, що вони слугують лише приводом для продовження війни та масштабних руйнувань в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда", передає Новини.LIVE.

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Абсурдні умови Кремля та базовий пріоритет

У понеділок, 16 листопада, у Брюсселі відбулося засідання Ради ЄС у закордонних справах. Перед його початком висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас різко розкритикувала позицію Москви щодо завершення війни в Україні.

Головна дипломатка Євросоюзу відмовилася вважати серйозними умови, які виставляє російська сторона. За її словами, ці претензії є відвертим абсурдом, а першим кроком будь-якої переговорної команди має стати повна зупинка бойових дій.

Каллас переконана, що Росія використовує свої вимоги виключно як привід для продовження збройної агресії та завдання Україні максимальних руйнувань. До обговорення деталей мирної угоди дипломати повинні домогтися від Кремля режиму тиші.

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"Припиніть це, і тоді ми зможемо сісти за стіл переговорів та домовлятися про мирну угоду", — категорично заявила головна дипломатка ЄС.

Вона додала, що якщо абсурдні вимоги є приводом воювати далі, переговорники мусять зосередитися саме на зупинці вогню.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо того, хто саме увійде до складу європейської делегації на потенційних переговорах, Каллас зазначила, що кадрове рішення повністю належить лідерам країн Європейського Союзу. Водночас сама представниця ЄС зосередиться на змістовному наповненні дипломатичного процесу.

Також вона нагадала про свої регулярні комунікації з міністрами закордонних справ, які відбуваються щомісяця.

"Як я вже сказала, я щомісяця зустрічаюся з міністрами закордонних справ. У мене є експерти в Європейській службі зовнішніх дій, які знають попередні переговори та є експертами з питань Росії. Тому я можу продовжувати працювати над змістом, щоб увага залишалася також на змісті переговорів", — сказала Кая Каллас.

Новини.LIVE повідомляли, що Вашингтон уже готує програму наступного раунду тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією і паралельно намагається вибудувати прямий контакт Москви з європейськими союзниками. Спецпосланець американського президента Джаред Кушнер зазначив, що під час консультацій з’явилися свіжі ідеї, які здатні згладити гострі суперечності.

Водночас під час зустрічі з журналістами Володимир Зеленський розповів, що американська сторона вперше прямо поцікавилася, чи погодиться Київ залишити Донбас в обмін на гарантії безпеки. Окрім цього, глава держави анонсував масштабний обмін полоненими та повідомив про розробку української ракети для антибалістичної програми FREYJA.

Як підтвердив президент Євроради Антоніу Кошта, європейську команду сформують із представників п'яти країн та двох інституцій ЄС. При цьому очільниця європейської дипломатії Кая Каллас вже висловила готовність очолити цей напрям, вважаючи свою роль узгодженою, хоча остаточного рішення щодо єдиного перемовника від ЄС досі немає.