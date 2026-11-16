Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Фото: REUTERS/Yves Herman

Любые мирные переговоры с Россией должны начинаться исключительно после полного прекращения огня. Верховный представитель Европейского Союза Кая Каллас назвала нынешние требования Кремля абсурдными и подчеркнула, что они служат лишь предлогом для продолжения войны и масштабных разрушений в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда", передает Новини.LIVE.

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Абсурдные условия Кремля и основной приоритет

В понедельник, 16 ноября, в Брюсселе состоялось заседание Совета ЕС по иностранным делам. Перед его началом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас резко раскритиковала позицию Москвы относительно завершения войны в Украине.

Главная дипломатка Евросоюза отказалась считать серьёзными условия, выдвигаемые российской стороной. По её словам, эти претензии являются откровенным абсурдом, а первым шагом любой переговорной команды должна стать полная остановка боевых действий.

Каллас убеждена, что Россия использует свои требования исключительно как повод для продолжения вооруженной агрессии и нанесения Украине максимального ущерба. Прежде чем обсуждать детали мирного соглашения, дипломаты должны добиться от Кремля режима тишины.

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"Прекратите это, и тогда мы сможем сесть за стол переговоров и договориться о мирном соглашении", — категорически заявила главная дипломатка ЕС.

Она добавила, что если абсурдные требования служат поводом для продолжения войны, участники переговоров должны сосредоточиться именно на прекращении огня.

Отвечая на вопросы журналистов о том, кто именно войдет в состав европейской делегации на потенциальных переговорах, Каллас отметила, что кадровое решение полностью принадлежит лидерам стран Европейского Союза. В то же время сама представительница ЕС сосредоточится на содержательном наполнении дипломатического процесса.

Также она напомнила о своих регулярных встречах с министрами иностранных дел, которые проходят ежемесячно.

"Как я уже сказала, я ежемесячно встречаюсь с министрами иностранных дел. У меня есть эксперты в Европейской службе внешних действий, которые знакомы с ходом предыдущих переговоров и являются экспертами по вопросам России. Поэтому я могу продолжать работать над содержанием, чтобы внимание оставалось также на содержании переговоров", — сказала Кая Каллас.

Новини.LIVE сообщали, что Вашингтон уже готовит программу следующего раунда трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией и параллельно пытается наладить прямой контакт Москвы с европейскими союзниками. Спецпосланник американского президента Джаред Кушнер отметил, что в ходе консультаций появились свежие идеи, способные сгладить острые противоречия.

В то же время во время встречи с журналистами Владимир Зеленский рассказал, что американская сторона впервые прямо поинтересовалась, согласится ли Киев оставить Донбасс в обмен на гарантии безопасности. Кроме того, глава государства анонсировал масштабный обмен пленными и сообщил о разработке украинской ракеты для антибаллистической программы FREYJA.

Как подтвердил президент Евросовета Антониу Кошта, европейская команда будет сформирована из представителей пяти стран и двух институтов ЕС. При этом глава европейской дипломатии Кая Каллас уже выразила готовность возглавить это направление, считая свою роль согласованной, хотя окончательного решения относительно единого переговорщика от ЕС пока нет.