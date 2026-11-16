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Главная Новости дня Каллас назвала абсурдными мирные требования России к Украине

Каллас назвала абсурдными мирные требования России к Украине

Ua ru
16 ноября 2026 11:20
Кая Каллас раскритиковала условия Кремля относительно мирного соглашения REUTERS/Ив Герман
Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Фото: REUTERS/Yves Herman

Любые мирные переговоры с Россией должны начинаться исключительно после полного прекращения огня. Верховный представитель Европейского Союза Кая Каллас назвала нынешние требования Кремля абсурдными и подчеркнула, что они служат лишь предлогом для продолжения войны и масштабных разрушений в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда", передает Новини.LIVE.

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Абсурдные условия Кремля и основной приоритет

В понедельник, 16 ноября, в Брюсселе состоялось заседание Совета ЕС по иностранным делам. Перед его началом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас резко раскритиковала позицию Москвы относительно завершения войны в Украине.

Главная дипломатка Евросоюза отказалась считать серьёзными условия, выдвигаемые российской стороной. По её словам, эти претензии являются откровенным абсурдом, а первым шагом любой переговорной команды должна стать полная остановка боевых действий.

Каллас убеждена, что Россия использует свои требования исключительно как повод для продолжения вооруженной агрессии и нанесения Украине максимального ущерба. Прежде чем обсуждать детали мирного соглашения, дипломаты должны добиться от Кремля режима тишины.

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"Прекратите это, и тогда мы сможем сесть за стол переговоров и договориться о мирном соглашении", — категорически заявила главная дипломатка ЕС.

Она добавила, что если абсурдные требования служат поводом для продолжения войны, участники переговоров должны сосредоточиться именно на прекращении огня.

Отвечая на вопросы журналистов о том, кто именно войдет в состав европейской делегации на потенциальных переговорах, Каллас отметила, что кадровое решение полностью принадлежит лидерам стран Европейского Союза. В то же время сама представительница ЕС сосредоточится на содержательном наполнении дипломатического процесса.

Также она напомнила о своих регулярных встречах с министрами иностранных дел, которые проходят ежемесячно.

"Как я уже сказала, я ежемесячно встречаюсь с министрами иностранных дел. У меня есть эксперты в Европейской службе внешних действий, которые знакомы с ходом предыдущих переговоров и являются экспертами по вопросам России. Поэтому я могу продолжать работать над содержанием, чтобы внимание оставалось также на содержании переговоров", — сказала Кая Каллас.

Новини.LIVE сообщали, что Вашингтон уже готовит программу следующего раунда трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией и параллельно пытается наладить прямой контакт Москвы с европейскими союзниками. Спецпосланник американского президента Джаред Кушнер отметил, что в ходе консультаций появились свежие идеи, способные сгладить острые противоречия.

В то же время во время встречи с журналистами Владимир Зеленский рассказал, что американская сторона впервые прямо поинтересовалась, согласится ли Киев оставить Донбасс в обмен на гарантии безопасности. Кроме того, глава государства анонсировал масштабный обмен пленными и сообщил о разработке украинской ракеты для антибаллистической программы FREYJA.

Как подтвердил президент Евросовета Антониу Кошта, европейская команда будет сформирована из представителей пяти стран и двух институтов ЕС. При этом глава европейской дипломатии Кая Каллас уже выразила готовность возглавить это направление, считая свою роль согласованной, хотя окончательного решения относительно единого переговорщика от ЕС пока нет.

переговоры война в Украине Кайя Каллас Россия мирные переговоры
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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