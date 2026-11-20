Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Reuters

В 2025 году торговые отношения между Украиной и Германией укрепились. Рост превысил отметку в четыре процента. Канцлер Фридрих Мерц отметил увеличение объемов торговли между странами и пошутил, что его стране не помешали бы такие темпы экономического развития.

Об этом он заявил во время выступления на немецко-украинском бизнес-форуме в Берлине, сообщает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец с места событий.

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Что Мерц сказал о торговле Украины и Германии

По словам канцлера, объемы торговли между двумя странами в 2025 году превысили 12 млрд евро. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 4,4%.

"Нам бы в Германии такие темпы роста", — пошутил Мерц во время выступления.

Он также подчеркнул, что за этими экономическими показателями стоит видение будущего Украины как свободного, мирного и экономически процветающего государства.

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В каких отраслях Мерц видит перспективы для сотрудничества

Канцлер Германии отметил, что будущее Украины не ограничивается лишь окончанием войны. По его словам, новые перспективы для государства открывают инвестиции и партнерства в стратегически важных отраслях.

В частности, среди ключевых отраслей Мерц назвал восстановление, энергетику, сельское хозяйство, логистику и промышленность.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль объяснил, как завершение российской агрессии может повлиять на мировые цены на энергоресурсы. По его словам, если Россия не сможет достичь своих целей в войне против Украины, энергоносители снова подешевеют. Он также отметил, что две трети немцев продолжают поддерживать помощь Украине.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что канцлер Германии Фридрих Мерц допустил возможность проведения первых четырехсторонних переговоров с участием Украины, России, США и Европы в Объединенных Арабских Эмиратах. По его словам, для встречи ищут нейтральную площадку, где европейские представители смогут изложить общую позицию по поводу завершения войны.