Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Германия продолжит оказывать Украине военную помощь, партнеры работают над отдельными мерами поддержки для преодоления сложной зимы. Между президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Фридрихом Мерцем уже достигнуты четкие договоренности о дальнейшем сотрудничестве.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Германия поможет Украине в зимний период

Сергей Корецкий сообщил, что Германия остается крупнейшим донором для Украины среди стран ЕС. У обеих стран уже есть договоренности в сфере обороноспособности и военной помощи.

"Германия — крупнейший донор помощи среди стран Европейского Союза. Мы в очередной раз поблагодарили лично канцлера Мерца и выразили признательность ему и его правительству. И самое главное — мы благодарим всех жителей, всех граждан Германии, потому что, по сути, это деньги налогоплательщиков", — сказал он.

Корецкий заявил, что в настоящее время Украина ожидает от Германии дополнительную помощь для преодоления чрезвычайно сложной зимы. Он подчеркнул важность немецкой солидарности для украинской стороны с самого начала полномасштабного вторжения.

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"Параллельно с этим продолжается процесс, который станет дополнительной помощью, особенно в эту чрезвычайно сложную зиму. Поэтому поддержка ощущается абсолютно во всём, мы безмерно благодарны Германии. И надеемся на продолжение и на такую же солидарность, как и с первых дней войны", — подытожил он.

Мы писали, что на этом же форуме министр экономики и экологии Александр Кравченко сообщил журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец, что убытки Украины из-за войны с РФ составляют 585 млрд долларов. Отдельно он отметил, что объем помощи Германии превысил 80 млрд евро.

Новини.LIVE сообщали, что канцлер Фридрих Мерц заявил, что объем торговли между Украиной и Германией в 2025 году превысил 12 млрд евро. Мерц сообщил, что новые возможности для развития Украины будут создавать инвестиции и партнерство в стратегически важных сферах.