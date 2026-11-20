Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: t.me/Koretskyi_official

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что Украина получила почти 8 миллиардов евро от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility. По его словам, это крупнейший единовременный транш за всю историю программы.

Об этом Сергей Корецкий сообщил в соцсетях в пятницу, 20 ноября, передает Новини.LIVE.

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Украина получила почти 8 млрд евро от ЕС

Корецкий отметил, что средства уже поступили в государственный бюджет. По его словам, эти деньги имеют жизненно важное значение для поддержания финансовой стабильности страны и покрытия важнейших государственных нужд в условиях полномасштабной войны.

После этого транша общий объем средств, которые Украина получила в рамках программы Ukraine Facility с начала года, достиг 13,57 млрд евро.

"Финансирование стало возможным благодаря выполнению Украиной более 20 мер, предусмотренных Планом Украины. Несмотря на войну, мы продолжаем выполнять взятые обязательства и двигаться по пути евроинтеграции", — отметил Корецкий.

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Он выразил благодарность председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, Еврокомиссии и всем государствам-членам ЕС за доверие, последовательную поддержку и конкретные решения, которые укрепляют Украину.

Пост Сергея Корецкого. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Сергея Корецкого, Германия продолжит оказывать Украине военную помощь. По его словам, между украинским лидером Владимиром Зеленским и канцлером Фридрихом Мерцем существуют четкие договоренности относительно сотрудничества.

Кроме того, Корецкий сообщал, что Еврокомиссия возьмет на себя координацию помощи от стран ЕС, направленной на поддержку Украины в преддверии зимнего периода. В частности, речь идет о генераторах, помощи с мостами, зарядных станциях и автобусах.