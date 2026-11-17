Посол ЕС Катарина Матернова. Фото: facebook.com/kmathernova

Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова заявила, что ЕС перечислит Киеву рекордные 7,9 млрд евро до конца недели. Это самое масштабное финансирование, предусмотренное программой Ukraine Facility.

Об этом Катарина Матернова рассказала на форуме "Устойчивость в действии: люди, права, государство", передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

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7,9 млрд евро для Украины от ЕС

Совет Европейского Союза одобрил выделение 7,9 млрд евро 16 ноября. Известно, что около 5 млрд евро поступят на счет кредита Ukraine Support Loan.

Для получения финансирования Украина реализовала более 20 необходимых мер, в частности в направлениях судебной реформы, противодействия коррупции и энергетики.

По словам Матерновой, несмотря на задержки с выполнением некоторых обязательств, стране удавалось наверстывать упущенное время. При этом Украина не потеряла ни одного евроцента в рамках обеих программ.

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Как писали Новини.LIVE, Матернова поделилась подробностями о ночи во время российской атаки на Киев 17 ноября. По ее словам, взрывы прогремели именно тогда, когда она направлялась в укрытие. Она рассказала, что чувствует себя очень уставшей.

Также Матернова отметила, что из шести предусмотренных кластеров по вступлению Украины в ЕС открыты четыре. Она призвала ускорить реформы.