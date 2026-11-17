Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Украина продолжает переговоры о вступлении в Европейский Союз. Из шести предусмотренных кластеров на данный момент открыты четыре. Посол ЕС в Украине Катарина Матернова призвала ускорить реформы, чтобы воспользоваться возможностью продвинуться на пути к членству.

Об этом Матернова заявила в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык во вторник, 17 ноября.

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Матернова призвала Украину ускорить реформы

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова подчеркнула важность того, чтобы не упустить нынешнюю возможность для продвижения переговоров о вступлении. Она также отметила Украину среди стран, имеющих реальные перспективы стать членами ЕС.

По словам Матерновой, среди десяти государств, стремящихся вступить в Евросоюз, особенно выделяются Украина, Молдова, Черногория и Албания. В то же время она призвала Украину ускорить проведение реформ.

Какие переговорные кластеры осталось открыть Украине

На данный момент Украина уже открыла четыре из шести переговорных кластеров. Для продолжения переговорного процесса осталось открыть еще два: "Зеленая повестка дня и устойчивое транспортное сообщение" и "Ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность".

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Европейская комиссия считает, что Украина выполнила условия для открытия обоих кластеров. Также Еврокомиссия призывает открыть их до конца 2026 года.

"Окно возможностей сейчас открыто. И я считаю, что именно это является поводом для того, чтобы сейчас активизировать усилия, несмотря на приближение зимы и российскую агрессию, чтобы не допустить закрытия этого окна. Поэтому я считаю, что сейчас существует окно возможностей, ведь это первый год, когда расширение становится реальностью. Четыре из шести переговорных блоков уже открыты. Остальные два должны быть открыты — и, надеемся, будут — до конца этого календарного года", — подчеркнула Матернова.

Новини.LIVE сообщали, что посол ЕС в Украине Катарина Матернова назвала ключевые реформы, необходимые для продвижения переговоров о вступлении в Евросоюз. Речь идет о верховенстве права, судебной реформе, борьбе с коррупцией, организованной преступностью и миграцией. Завершить работу над промежуточными ориентирами в этих сферах Украина и ЕС рассчитывают в первой половине 2027 года.

Новини.LIVE писали, что премьер-министр Украины Сергей Корецкий 16 ноября встретился в Брюсселе с председателем Европарламента Робертой Мецолой при участии председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука. Стороны обсудили дальнейшие шаги по вступлению Украины в ЕС и усилению давления на Россию. Украина рассчитывает открыть два последних переговорных кластера до конца года при поддержке государств-членов Евросоюза.